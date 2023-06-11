До узбережжя Одещини хвилями почало прибивати міни

До узбережжя Одещини хвилями почало приносити міни
До берегів Одеської області, після підриву Каховської ГЕС, вже почало приносити міни. Їх виявляють місцеві мешканці.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Мешканці Одеської області виявили на чорноморському узбережжі у селі Курортне Білгород-Дністровського району міну.
Наразі на місці працюють відповідні служби, аби знешкодити та ліквідувати її.
Зазначимо, в Одеській області діє заборона перебування на узбережжі
Заборона перебування на узбережжі
В поліції нагадали, що відповідно до наказу Одеської обласної військової адміністрації від 16 липня 2022 року № 16 особам без спеціального дозволу заборонено знаходитися в пляжних зонах у межах прибережної захисної смуги Чорного моря на території Одеської області.
Як діяти у разі виявлення міни
У разі, якщо ви виявили підозрілий предмет, міну, тіла людей або тварин, побачили ознаки присутності у воді отруйних або інших небезпечних речовин, негайно повідомляйте:
- ДСНС за спецлінією "101". Телефон чергової частини +38(048) 724 56 40
- поліції — "102". Телефон чергової частини: +38 (048) 779 40 61.
В ДСНС закликають громадян не підходити близько до вибухонебезпечних предметів та не чіпати їх, бо вони можуть здетонувати у будь-який момент.
Нагадаємо, на Одещині екологи зафіксували погіршення стану морської води. Наразі показник солоності нижче норми майже у 3 рази, що може негативно вплинути на стан водойми.