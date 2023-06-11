До узбережжя Одещини хвилями почало прибивати міни

Міна на узбережжі. Фото: Соцмережі

До берегів Одеської області, після підриву Каховської ГЕС, вже почало приносити міни. Їх виявляють місцеві мешканці.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

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Мешканці Одеської області виявили на чорноморському узбережжі у селі Курортне Білгород-Дністровського району міну.

Наразі на місці працюють відповідні служби, аби знешкодити та ліквідувати її.

Зазначимо, в Одеській області діє заборона перебування на узбережжі

Заборона перебування на узбережжі

В поліції нагадали, що відповідно до наказу Одеської обласної військової адміністрації від 16 липня 2022 року № 16 особам без спеціального дозволу заборонено знаходитися в пляжних зонах у межах прибережної захисної смуги Чорного моря на території Одеської області.

Як діяти у разі виявлення міни

У разі, якщо ви виявили підозрілий предмет, міну, тіла людей або тварин, побачили ознаки присутності у воді отруйних або інших небезпечних речовин, негайно повідомляйте:

ДСНС за спецлінією "101". Телефон чергової частини +38(048) 724 56 40

поліції — "102". Телефон чергової частини: +38 (048) 779 40 61.

В ДСНС закликають громадян не підходити близько до вибухонебезпечних предметів та не чіпати їх, бо вони можуть здетонувати у будь-який момент.

Нагадаємо, на Одещині екологи зафіксували погіршення стану морської води. Наразі показник солоності нижче норми майже у 3 рази, що може негативно вплинути на стан водойми.