К побережью Одесщины волнами стало прибивать мины

К побережью Одесчины волнами начало приносить мины
К берегам Одесской области после подрыва Каховской ГЭС уже начало приносить мины. Их обнаруживают местные жители.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
Жители Одесской области обнаружили на черноморском побережье в селе Курортное Белгород-Днестровского района мину.
Теперь на месте работают соответствующие службы, чтобы обезвредить и ликвидировать ее.
Отметим, в Одесской области действует запрет на побережье
Запрет пребывания на побережье
В полиции напомнили, что согласно приказу Одесской областной военной администрации от 16 июля 2022 г. № 16 лицам без специального разрешения запрещено находиться в пляжных зонах в пределах прибрежной защитной полосы Черного моря на территории Одесской области.
Как действовать в случае обнаружения мины
В случае, если вы обнаружили подозрительный предмет, мину, тела людей или животных, увидели признаки присутствия в воде ядовитых или других опасных веществ, немедленно сообщайте:
- ГСЧС по спецлинии "101". Телефон дежурной части +38(048) 724 56 40
- полиции — "102". Телефон дежурной части: +38 (048) 779 40 61.
В ГСЧС призывают граждан не подходить близко к взрывоопасным предметам и не трогать их, потому что они могут сдетонировать в любой момент.
Напомним, в Одесской области экологи зафиксировали ухудшение состояния морской воды. Показатель солености ниже нормы почти в 3 раза, что может негативно повлиять на состояние водоема.