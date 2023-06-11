К побережью Одесщины волнами стало прибивать мины

Мина на побережье. Фото: Соцсети

К берегам Одесской области после подрыва Каховской ГЭС уже начало приносить мины. Их обнаруживают местные жители.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

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Теперь на месте работают соответствующие службы, чтобы обезвредить и ликвидировать ее.

Отметим, в Одесской области действует запрет на побережье

Запрет пребывания на побережье

В полиции напомнили, что согласно приказу Одесской областной военной администрации от 16 июля 2022 г. № 16 лицам без специального разрешения запрещено находиться в пляжных зонах в пределах прибрежной защитной полосы Черного моря на территории Одесской области.

Как действовать в случае обнаружения мины

В случае, если вы обнаружили подозрительный предмет, мину, тела людей или животных, увидели признаки присутствия в воде ядовитых или других опасных веществ, немедленно сообщайте:

ГСЧС по спецлинии "101". Телефон дежурной части +38(048) 724 56 40

полиции — "102". Телефон дежурной части: +38 (048) 779 40 61.

В ГСЧС призывают граждан не подходить близко к взрывоопасным предметам и не трогать их, потому что они могут сдетонировать в любой момент.

Напомним, в Одесской области экологи зафиксировали ухудшение состояния морской воды. Показатель солености ниже нормы почти в 3 раза, что может негативно повлиять на состояние водоема.