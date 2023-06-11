Екологи фіксують опріснення морської води біля берегів Одеси
На Одещині екологи зафіксували погіршення стану морської води. Наразі показник солоності нижче норми майже у 3 рази, що може негативно вплинути на стан водойми.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.
Фахівцями інспекції відібрані проби морської води в Одесі у Новій Дофінівці (причал 243), на пляжі Ланжерон та на 16 ст. Великого фонтану.
За результатами лабораторних досліджень виявлено перевищення.
Нова Дофінівка (243 причал)
- завислі речовини — в 1,6 раза;
- залізо загальне — в 9 разів;
- солоність нижче норми у 2,7 раза.
Ланжерон
- залізо загальне — в 5,2 раза;
- солоність нижче норми у 2,9 раза.
16 ст. Великого фонтану
- завислі речовини — в 1,1 раза;
- залізо загальне — в 3,4 раза;
- солоність нижче норми у 2,9 раза.
Зазначимо, на Одещині прикордонники, патрулюючи узбережжя Чорного моря, спостерігають, як море перетворюється на сміттєзвалище та кладовище тварин. Починається мор риби. Наслідки екоциду — жахливі.
Нагадаємо, комунальники Одеси незабаром розпочнуть очищення морського узбережжя від сміття. До роботи долучать і портові буксири.