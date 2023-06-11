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Екологи фіксують опріснення морської води біля берегів Одеси

11 червня 2023 11:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Екологи фіксують опріснення морської води біля берегів Одеси
Забруднене море. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

На Одещині екологи зафіксували погіршення стану морської води. Наразі показник солоності нижче норми майже у 3 рази, що може негативно вплинути на стан водойми.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

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Фахівцями інспекції відібрані проби морської води в Одесі у Новій Дофінівці (причал 243), на пляжі Ланжерон та на 16 ст. Великого фонтану.

За результатами лабораторних досліджень виявлено перевищення.

Нова Дофінівка (243 причал)

  • завислі речовини — в 1,6 раза;
  • залізо загальне — в 9 разів;
  • солоність нижче норми у 2,7 раза.

Ланжерон

  • залізо загальне — в 5,2 раза;
  • солоність нижче норми у 2,9 раза.

16 ст. Великого фонтану

  • завислі речовини — в 1,1 раза;
  • залізо загальне — в 3,4 раза;
  • солоність нижче норми у 2,9 раза.

Зазначимо, на Одещині прикордонники, патрулюючи узбережжя Чорного моря, спостерігають, як море перетворюється на сміттєзвалище та кладовище тварин. Починається мор риби. Наслідки екоциду — жахливі.

Нагадаємо, комунальники Одеси незабаром розпочнуть очищення морського узбережжя від сміття. До роботи долучать і портові буксири.

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