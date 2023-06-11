Екологи фіксують опріснення морської води біля берегів Одеси

Забруднене море. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

На Одещині екологи зафіксували погіршення стану морської води. Наразі показник солоності нижче норми майже у 3 рази, що може негативно вплинути на стан водойми.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Читайте також:

Фахівцями інспекції відібрані проби морської води в Одесі у Новій Дофінівці (причал 243), на пляжі Ланжерон та на 16 ст. Великого фонтану.

За результатами лабораторних досліджень виявлено перевищення.

Нова Дофінівка (243 причал)

завислі речовини — в 1,6 раза;

залізо загальне — в 9 разів;

солоність нижче норми у 2,7 раза.

Ланжерон

залізо загальне — в 5,2 раза;

солоність нижче норми у 2,9 раза.

16 ст. Великого фонтану

завислі речовини — в 1,1 раза;

залізо загальне — в 3,4 раза;

солоність нижче норми у 2,9 раза.

Зазначимо, на Одещині прикордонники, патрулюючи узбережжя Чорного моря, спостерігають, як море перетворюється на сміттєзвалище та кладовище тварин. Починається мор риби. Наслідки екоциду — жахливі.

Нагадаємо, комунальники Одеси незабаром розпочнуть очищення морського узбережжя від сміття. До роботи долучать і портові буксири.