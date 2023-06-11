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Экологи фиксируют опреснение морской воды у берегов Одессы

11 июня 2023 11:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Экологи фиксируют опреснение морской воды у берегов Одессы
Загрязненное море. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В Одесской области экологи зафиксировали ухудшение состояния морской воды. Показатель солености ниже нормы почти в 3 раза, что может негативно повлиять на состояние водоема.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

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Специалистами инспекции отобраны пробы морской воды в Одессе в Новой Дофиновке (причал 243), на пляже Ланжерон и 16 ст. Большого фонтана.

По результатам лабораторных исследований выявлено превышение.

Новая Дофиновка (243 причал)

  • взвешенные вещества — в 1,6 раза;
  • железо общее — в 9 раз;
  • соленость ниже нормы в 2,7 раза.

Ланжерон

  • железо общее — в 5,2 раза;
  • соленость ниже нормы в 2,9 раза.

16 ст. Большого фонтана

  • взвешенные вещества — в 1,1 раза;
  • железо общее — в 3,4 раза;
  • соленость ниже нормы в 2,9 раза.

Отметим, в Одесской области пограничники, патрулируя побережье Черного моря, наблюдают, как море превращается в свалку и кладбище животных. Начинается мор рыбы. Последствия экоцида — ужасающие.

Напомним, коммунальщики Одессы в скором времени начнут очищение морского побережья от мусора. К работе подключат и портовые буксиры.

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