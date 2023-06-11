Экологи фиксируют опреснение морской воды у берегов Одессы
В Одесской области экологи зафиксировали ухудшение состояния морской воды. Показатель солености ниже нормы почти в 3 раза, что может негативно повлиять на состояние водоема.
Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.
Специалистами инспекции отобраны пробы морской воды в Одессе в Новой Дофиновке (причал 243), на пляже Ланжерон и 16 ст. Большого фонтана.
По результатам лабораторных исследований выявлено превышение.
Новая Дофиновка (243 причал)
- взвешенные вещества — в 1,6 раза;
- железо общее — в 9 раз;
- соленость ниже нормы в 2,7 раза.
Ланжерон
- железо общее — в 5,2 раза;
- соленость ниже нормы в 2,9 раза.
16 ст. Большого фонтана
- взвешенные вещества — в 1,1 раза;
- железо общее — в 3,4 раза;
- соленость ниже нормы в 2,9 раза.
Отметим, в Одесской области пограничники, патрулируя побережье Черного моря, наблюдают, как море превращается в свалку и кладбище животных. Начинается мор рыбы. Последствия экоцида — ужасающие.
Напомним, коммунальщики Одессы в скором времени начнут очищение морского побережья от мусора. К работе подключат и портовые буксиры.