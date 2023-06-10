Чорне море перетворюється на сміттєзвалище та кладовище тварин

Частина пірса, яку прибило до берегів Одещини. Фото: Одеський прикордонний загін

На Одещині прикордонники, патрулюючи узбережжя Чорного моря, спостерігають, як море перетворюється на сміттєзвалище та кладовище тварин. Починається мор риби. Наслідки екоциду — жахливі.

Про це повідомляє Одеський прикордонний загін.

Читайте також:

У воді можна помітити навіть будинки та їх фрагменти, меблі, плавучі острівки відірваних частин суші з рослинністю, а також речі, які використовувалися для різноманітної діяльності й не мали в жодному разі потрапити у воду, наприклад автомобілі, діжки з мастилами, холодильники, бойлери тощо.

"Разом з тим в море несеться багато мін, боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів, які викидає на берегову смугу. Закликаємо громадян не нехтувати власною безпекою. У разі виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів негайно обмежте доступ до них та повідомте компетентні служби. Бережіть себе та своє оточення", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, комунальники Одеси незабаром розпочнуть очищення морського узбережжя від сміття. До роботи долучать і портові буксири.

Нагадаємо, до одеського узбережжя принесло самку оленя. Тварина врятувалася завдяки тому, що знаходилася на невеличкому острівці з очерету та трави.