Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Велика вода винесла на одеське узбережжя самку оленя arrow

Велика вода винесла на одеське узбережжя самку оленя

10 червня 2023 12:45
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Велика вода винесла на одеське узбережжя самку оленя
Тварина, яка врятувалася. Фото: Скриншот
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

До одеського узбережжя принесло самку оленя. Тварина врятувалася завдяки тому, що знаходилася на невеличкому острівці з очерету та трави.

Відповідне відео у соцмережах розмістили очевидці.

Читайте також:

За їх словами, тварина опинилася на маленькому острівці та дивом вижила. Чоловіки намагалися її дістати з очерету та винести на берег. Втім самиця самостійно стрибнула у воду та вибралася на узбережжя.

"Ось вже видно її сліди, вона побігла в одеські степи", — зауважили очевидці.

Зазначимо, після того, як окупанти підірвали Каховську ГЕС, під водою опинилися 32 населені пункти Херсонщини. Від затоплень страждають не лише люди, а й тварини, яких відносить течією навіть в інші міста.  У мережі з'явилося відео, де пес проплив на дошці понад 100 кілометрів. Течією його з Херсону принесло аж до Одеси. Чотирилапий ледь вижив, проте небайдужі врятували тварину. 

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

01:10 Секс як спорт: у Швеції вперше відбудеться чемпіонат Європи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB