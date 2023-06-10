Велика вода винесла на одеське узбережжя самку оленя

Тварина, яка врятувалася. Фото: Скриншот

До одеського узбережжя принесло самку оленя. Тварина врятувалася завдяки тому, що знаходилася на невеличкому острівці з очерету та трави.

Відповідне відео у соцмережах розмістили очевидці.

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За їх словами, тварина опинилася на маленькому острівці та дивом вижила. Чоловіки намагалися її дістати з очерету та винести на берег. Втім самиця самостійно стрибнула у воду та вибралася на узбережжя.

"Ось вже видно її сліди, вона побігла в одеські степи", — зауважили очевидці.

Зазначимо, після того, як окупанти підірвали Каховську ГЕС, під водою опинилися 32 населені пункти Херсонщини. Від затоплень страждають не лише люди, а й тварини, яких відносить течією навіть в інші міста. У мережі з'явилося відео, де пес проплив на дошці понад 100 кілометрів. Течією його з Херсону принесло аж до Одеси. Чотирилапий ледь вижив, проте небайдужі врятували тварину.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.