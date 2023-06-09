Проплив понад 100 км морем: щемливе відео порятунку собаки із Херсона

Врятований пес. Фото: facebook.com/animalsosofficial

Після того, як окупанти підірвали Каховську ГЕС, під водою опинилися 32 населені пункти Херсонщини. Від затоплень страждають не лише люди, а й тварини, яких відносить течією навіть в інші міста.

Відповідні відео та фото з'явилися у мережі.

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Так, у мережі з'явилося відео, де пес проплив на дошці понад 100 кілометрів. Течією його з Херсону принесло аж до Одеси. Чотирилапий ледь вижив, проте небайдуже врятували тварину.

Наразі врятований песик перебуває на лікуванні у волонтерській організації Animal SOS Odessa.

"Його врятували та привезли до нас вчора вночі. Зараз хлопчик знаходиться на лікуванні в клініці Лесі, хто хоче допомогти саме йому — може заносити допомогу в клініку", — йдеться у повідомлення закладу.

Врятований пес. Фото: facebook.com/animalsosofficial

Як рятують тварин із Херсона

Після підриву Каховської ГЕС під водою опинилися десятки населених пунктів Херсонської області. Понад три тисячі домівок затопило, з підтоплених ділянок вдалося врятувати сотні тварин.

Волонтери, місцеві жителі та просто небайдужі на човнах виходять у воду і навіть під обстрілами рятують тих, хто сам про себе подбати не може.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Додамо, вода з Каховського водосховища затопила частину міста Нова Каховка. Під водою опинився центр міста-супутника підірваної росіянами Каховської ГЕС.

Унаслідок підтоплень одна людина загинула на Миколаївщині, підтверджено загибель дев'ятьох людей у тимчасово окупованих Олешках на лівому березі Херсонщини.

А вже 8 червня генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота повідомив, що рівень води в Каховському водосховищі перетнув "мертву точку" і тепер водозабір неможливий.