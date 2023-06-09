Проплыл более 100 км морем: щемящее видео спасения собаки из Херсона

Спасенная собака. Фото: facebook.com/animalsosofficial

После того как оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, под водой оказались 32 населенных пункта Херсонской области. От затоплений страдают не только люди, но и животные, относимые течением даже в другие города.

Соответствующие видео и фото появились в сети.

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Спасения собаки из Херсона

Так, в сети появилось видео, где пес проплыл на доске более 100 км. Течением его из Херсона принесло в Одессу. Четвероногий едва выжил, однако небезразлично спасли животное.

В настоящее время спасенная собачка находится на лечении в волонтерской организации Animal SOS Odessa.

"Его спасли и привезли к нам вчера ночью. Сейчас мальчик находится на лечении в клинике Леси, кто хочет помочь именно ему — может заносить помощь в клинику", — говорится в сообщении заведения.

Спасенная собака. Фото: facebook.com/animalsosofficial

Как спасают животных из Херсона

После взрыва Каховской ГЭС под водой оказались десятки населенных пунктов Херсонской области. Более трех тысяч домов затопило, из подтопленных участков удалось спасти сотни животных.

Волонтеры, местные жители и просто неравнодушные на лодках выходят в воду и даже под обстрелами спасают тех, кто сам о себе позаботиться не может.

Напомним, в ночь на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Добавим, вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника взорванной россиянами Каховской ГЭС.

В результате подтоплений один человек погиб в Николаевской области, подтверждена гибель девяти человек во временно оккупированных Олешках на левом берегу Херсонской области.

А уже 8 июня генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище пересек "мертвую точку" и теперь водозабор невозможен.