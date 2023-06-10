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Большая вода вынесла на одесское побережье самку оленя

10 июня 2023 12:45
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Большая вода вынесла на одесское побережье самку оленя
Животное, которое спаслось. Фото: Скриншот
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

К одесскому побережью принесло самку оленя. Животное спаслось благодаря тому, что находилось на небольшом островке из камыша и травы.

Соответствующее видео в соцсетях разместили очевидцы.

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По их словам, животное оказалось на маленьком островке и чудом выжило. Мужчины пытались ее достать из камыша и вынести на берег. Впрочем, самка самостоятельно прыгнула в воду и выбралась на побережье.

"Вот уже видны ее следы, она побежала в одесские степи",— рассказали очевидцы.

Отметим, после того, как оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, под водой оказались 32 населенных пункта Херсонской области. От затоплений страдают не только люди, но и животные, относимые течением даже в другие города. В сети появилось видео, где пес проплыл на доске более 100 км. Течением его из Херсона принесло в Одессу. Четвероногий едва выжил, однако неравнодушные спасли животное.

Напомним, в ночь на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

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