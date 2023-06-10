Черное море превращается в свалку и кладбище животных

Часть пирса, прибитая к берегам Одесчины. Фото: Одесский пограничный отряд

На Одесщине пограничники, патрулируя побережье Черного моря, наблюдают, как море превращается в свалку и кладбище животных. Начинается мор рыб. Последствия экоцида — ужасающие.

Об этом сообщает Одесский пограничный отряд.

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В воде можно заметить даже дома и их фрагменты, мебель, плавучие островки оторванных частей суши с растительностью, а также вещи, которые использовались для разнообразной деятельности и не должны ни в коем случае попасть в воду, например автомобили, бочки с маслами, холодильники, бойлеры.

"Вместе с тем в море несется много мин, боеприпасов и других взрывоопасных предметов, которые выбрасывает на береговую полосу. Призываем граждан не пренебрегать собственной безопасностью. В случае обнаружения взрывоопасных и подозрительных предметов немедленно ограничьте доступ к ним и сообщите компетентным службам", — говорится и в сообщении.

Отметим, коммунальщики Одессы в скором времени начнут очищение морского побережья от мусора. К работе подключат и портовые буксиры.

Напомним, к одесскому побережью принесло самку оленя. Животное спаслось благодаря тому, что находилось на небольшом островке из камыша и травы.