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Черное море превращается в свалку и кладбище животных

10 июня 2023 15:20
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Черное море превращается в свалку и кладбище животных
Часть пирса, прибитая к берегам Одесчины. Фото: Одесский пограничный отряд
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

На Одесщине пограничники, патрулируя побережье Черного моря, наблюдают, как море превращается в свалку и кладбище животных. Начинается мор рыб. Последствия экоцида — ужасающие.

Об этом сообщает Одесский пограничный отряд.

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В воде можно заметить даже дома и их фрагменты, мебель, плавучие островки оторванных частей суши с растительностью, а также вещи, которые использовались для разнообразной деятельности и не должны ни в коем случае попасть в воду, например автомобили, бочки с маслами, холодильники, бойлеры.

"Вместе с тем в море несется много мин, боеприпасов и других взрывоопасных предметов, которые выбрасывает на береговую полосу. Призываем граждан не пренебрегать собственной безопасностью. В случае обнаружения взрывоопасных и подозрительных предметов немедленно ограничьте доступ к ним и сообщите компетентным службам", — говорится и в сообщении.

Отметим, коммунальщики Одессы в скором времени начнут очищение морского побережья от мусора. К работе подключат и портовые буксиры.

Напомним, к одесскому побережью принесло самку оленя. Животное спаслось благодаря тому, что находилось на небольшом островке из камыша и травы.

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