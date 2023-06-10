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Одеські пляжі очищатимуть від сміття портові буксири та комунальники

10 червня 2023 12:20
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Одеські пляжі очищатимуть від сміття портові буксири та комунальники
Сміття на одеському узбережжі. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Комунальники Одеси незабаром розпочнуть очищення морського узбережжя від сміття. До роботи долучать і портові буксири.

Про це повідомив одеський міський голова Геннадій Труханов.

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За його словами, наразі готуються майданчики для збору сміття, а до ліквідації наслідків руйнування Каховської дамби залучені всі місцеві та державні служби.

"За прогнозами фахівців, найближчими днями кількість сміття буде збільшуватися. Найбільш небезпечними є річкові міни. Вони невеликі за розміром і можуть бути непомітними у морі. Їх розмінування неможливе, тому буде здійснюватися підрив на місці. Через це посилена охорона правопорядку вздовж одеського узбережжя", — зазначив Геннадій Труханов.

Також він додав, що в Одесі продовжує діяти заборона на відвідування пляжів та купання у морі, а небезпека вибуху мін зростає.

Зазначимо, начальник Одеської ОВА Олег Кіпер звернувся до жителів області. Він закликав їх утриматися від прогулянок біля моря.

Нагадаємо, одеське узбережжя сильно забруднилось після підриву окупантами водосховища на Херсонщині. Сміття щогодини стає все більше. 

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