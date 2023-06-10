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Одесские пляжи будут очищать от мусора портовые буксиры и коммунальщики

10 июня 2023 12:20
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Одесские пляжи будут очищать от мусора портовые буксиры и коммунальщики
Мусор на одесском побережье. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Коммунальщики Одессы в скором времени начнут очистку морского побережья от мусора. К работе подключат и портовые буксиры.

Об этом сообщил одесский городской голова Геннадий Труханов.

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По его словам, готовятся площадки для сбора мусора, а к ликвидации последствий разрушения Каховской дамбы привлечены все местные и государственные службы.

"По прогнозам специалистов, в ближайшие дни количество мусора будет увеличиваться. Наиболее опасны речные мины. Они небольшие по размеру и могут быть незаметными в море. Их разминирование невозможно, поэтому будет осуществляться подрыв на месте. Из-за этого усилена охрана правопорядка вдоль одесского побережья",— отметил Геннадий Труханов.

Он добавил, что в Одессе продолжает действовать запрет на посещение пляжей и купание в море, а опасность взрыва мин растет.

Отметим, что начальник Одесской ОВА Олег Кипер обратился к жителям области. Он призвал их воздержаться от прогулок у моря.

Напомним, одесское побережье сильно загрязнилось после подрыва оккупантами водохранилища в Херсонской области. Мусора с каждым часом становится все больше.

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