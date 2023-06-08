Одеська ОВА закликала людей утриматись від прогулянок біля моря через підрив ГЕС

Люди біля моря в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер звернувся до жителів області. Він закликав їх утриматися від прогулянок біля моря.

Звернення Олега Кіпера з'явилося у Telegram-каналі Одеської ОВА.

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За словами очільника Одеської ОВА, у Чорне море з Дніпра потрапило сміття та уламки внаслідок підриву Каховської ГЕС.

В акваторії моря біля берегів області було зафіксовано міни, невикористані боєприпаси, уламки будівель та дерева.

"Закликаю мешканців Одеської області утриматись від прогулянок узбережжям та пляжами. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків чергового злочину РФ. Ситуація в Одеській області повністю контрольована", — додав Кіпер.

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Також ми писали, що у водах Чорного моря поблизу міста Южне вже очевидно спостерігається велика кількість уламків дерев, тростинних островів, побутового сміття та бруду. Це свідчить про поширення хімічного та бактеріального забруднення з зони затоплення.

Додамо, в Одеській ОВА обговорювалися можливі екологічні наслідки через підрив дамби Каховської ГЕС. В цей час проводиться відбір проб морської води, показники яких поки що перебувають в межах допустимих норм. Проте екологи попереджають, що ситуація може змінитися найближчими днями.