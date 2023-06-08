Одесская ОВА призвала людей воздержаться от прогулок у моря из-за подрыва ГЭС

Люди возле моря в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер обратился к жителям области. Он призвал их воздержаться от прогулок у моря.

Обращение Олега Кипера появилось в Telegram-канале Одесской ОВА.

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По словам главы Одесской ОВА, в Черное море из Днепра попал мусор и обломки в результате подрыва Каховской ГЭС.

В акватории моря у берегов области были зафиксированы мины, неиспользованные боеприпасы, обломки построек и деревья.

"Призываю жителей Одесской области воздержаться от прогулок по побережью и пляжам. Все службы работают над ликвидацией последствий очередного преступления РФ. Ситуация в Одесской области полностью контролируется", — добавил Кипер.

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Также мы писали, что в водах Черного моря вблизи города Южное уже очевидно наблюдается большое количество обломков деревьев, тростниковых островов, мусора и грязи. Это говорит о распространении химического и бактериального загрязнения из зоны затопления.

Добавим, в Одесской ОВА обсуждались возможные экологические последствия из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС. В настоящее время производится отбор проб морской воды, показатели которых пока находятся в пределах допустимых норм. Однако экологи предупреждают, что ситуация может измениться в ближайшие дни.