Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесская ОВА призвала людей воздержаться от прогулок у моря из-за подрыва ГЭС arrow

Одесская ОВА призвала людей воздержаться от прогулок у моря из-за подрыва ГЭС

8 июня 2023 19:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Одесская ОВА призвала людей воздержаться от прогулок у моря из-за подрыва ГЭС
Люди возле моря в Одессе. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер обратился к жителям области. Он призвал их воздержаться от прогулок у моря.

Обращение Олега Кипера появилось в Telegram-канале Одесской ОВА.

Читайте также:

Кипер призывает не ходить к морю

По словам главы Одесской ОВА, в Черное море из Днепра попал мусор и обломки в результате подрыва Каховской ГЭС.

В акватории моря у берегов области были зафиксированы мины, неиспользованные боеприпасы, обломки построек и деревья.

"Призываю жителей Одесской области воздержаться от прогулок по побережью и пляжам. Все службы работают над ликвидацией последствий очередного преступления РФ. Ситуация в Одесской области полностью контролируется", — добавил Кипер.

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Также мы писали, что в водах Черного моря вблизи города Южное уже очевидно наблюдается большое количество обломков деревьев, тростниковых островов, мусора и грязи. Это говорит о распространении химического и бактериального загрязнения из зоны затопления.

Добавим, в Одесской ОВА обсуждались возможные экологические последствия из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС. В настоящее время производится отбор проб морской воды, показатели которых пока находятся в пределах допустимых норм. Однако экологи предупреждают, что ситуация может измениться в ближайшие дни.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Волонтеры Фонда Вадима Столара доставили в Херсонскую область воду и продукты

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас