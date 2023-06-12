У Одеській затоці загинуть всі амфібії й велика частина прісноводної риби, — еколог Балінський

Сміття на морському узбережжі. Фото: Владислав Балінський

Шторм у Чорному морі посилюється: на берег продовжує виносити купи різного сміття. Екологи прогнозують, що найближчим часом в Одеській затоці можуть загинуть всі амфібії й велика частина прісноводної риби.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав еколог Владислав Балінський.

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За його словами, вперше за останні 32 роки в Одесі він спостерігає таку жахливу ситуацію на морському узбережжі.

"Шквальний південно-західний вітер із дуже шпаркою хвилею. Море ніби на всіх образилося і вирішило забрати з берега і частково перемолоти всю органіку і сміття. Йому це частково вдалося. Такий напрямок вітру сприяв "замиканню" плавучої органіки й сміття в Одеській затоці. Більша частина плавучих залишків рослин тепер затоплені на дні. Пляшок на поверхні теж стало значно менше",— зазначив еколог.

Солоність в Чорному морі зросла

Також він додав, що велика кількість затоплених матраців, подушок та іншого побутового сміття негативно впливає на стан водойми в цілому. Крім того, потужний штормовий вітер пригнав воду з відкритого моря і дещо підняв солоність. Однак, інтенсивний болотний колір підказує, що незначно.

"Різке зниження температури також зменшує ймовірність інтенсивного цвітіння фітопланктону і ціанобактерій. Бідолашні жаби та тритони почуваються дуже погано. Думаю, що найближчим часом у затоці загинуть всі амфібії й велика частина прісноводної риби",— резюмував Владислав Балінський.

Зазначимо, на Одещині екологи зафіксували погіршення стану морської води. Наразі показник солоності нижче норми майже у 3 рази, що може негативно вплинути на стан водойми.

Нагадаємо, до узбережжя Одеської області почало приносити плазунів. Громадян просять одразу повідомляти про виявлених тварин.