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В Одесском заливе погибнут амфибии и пресноводная рыба, — эколог Балинский

12 июня 2023 10:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
В Одесском заливе погибнут все амфибии и большая часть пресноводной рыбы, - эколог Балинский
Мусор на морском побережье. Фото: Владислав Балинский
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Шторм в Черном море усиливается: на берег продолжает выносить груды разного мусора. Экологи прогнозируют, что в ближайшее время в Одесском заливе могут погибнуть все амфибии и большая часть пресноводной рыбы.

Об этом на своей странице в Facebook написал эколог Владислав Балинский.

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По его словам, впервые за последние 32 года в Одессе он наблюдает столь ужасную ситуацию на морском побережье.

"Шквальный юго-западный ветер с очень быстрой волной. Море будто на всех обиделось и решило забрать с берега и частично перемолоть всю органику и мусор. Ему это частично удалось. Такое направление ветра способствовало "замыканию" плавучей органики и мусора в Одесском заливе, часть плавучих остатков растений теперь затоплена на дне. Бутылок на поверхности тоже стало гораздо меньше", — отметил эколог.

Также он добавил, что большое количество затопленных матрасов, подушек и других бытовых отходов негативно влияет на состояние водоема в целом. Кроме того, мощный штормовой ветер пригнал воду из открытого моря и несколько поднял соленость. Однако интенсивный болотный цвет подсказывает, что незначительно.

"Резкое снижение температуры также уменьшает вероятность интенсивного цветения фитопланктона и цианобактерий. Бедные лягушки и тритоны чувствуют себя очень плохо. Думаю, что в ближайшее время в заливе погибнут все амфибии и большая часть пресноводной рыбы", резюмировал Владислав Балинский.

Отметим, в Одесской области экологи зафиксировали ухудшение состояния морской воды. Пока показатель солености ниже нормы почти в 3 раза, что может негативно повлиять на состояние водоема.

Напомним, к побережью Одесской области стало приносить пресмыкающихся. Граждан просят сразу сообщать об обнаруженных животных.

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