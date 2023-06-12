В Одесском заливе погибнут все амфибии и большая часть пресноводной рыбы, - эколог Балинский

Мусор на морском побережье. Фото: Владислав Балинский

Шторм в Черном море усиливается: на берег продолжает выносить груды разного мусора. Экологи прогнозируют, что в ближайшее время в Одесском заливе могут погибнуть все амфибии и большая часть пресноводной рыбы.

Об этом на своей странице в Facebook написал эколог Владислав Балинский.

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По его словам, впервые за последние 32 года в Одессе он наблюдает столь ужасную ситуацию на морском побережье.

"Шквальный юго-западный ветер с очень быстрой волной. Море будто на всех обиделось и решило забрать с берега и частично перемолоть всю органику и мусор. Ему это частично удалось. Такое направление ветра способствовало "замыканию" плавучей органики и мусора в Одесском заливе, часть плавучих остатков растений теперь затоплена на дне. Бутылок на поверхности тоже стало гораздо меньше", — отметил эколог.

Также он добавил, что большое количество затопленных матрасов, подушек и других бытовых отходов негативно влияет на состояние водоема в целом. Кроме того, мощный штормовой ветер пригнал воду из открытого моря и несколько поднял соленость. Однако интенсивный болотный цвет подсказывает, что незначительно.

"Резкое снижение температуры также уменьшает вероятность интенсивного цветения фитопланктона и цианобактерий. Бедные лягушки и тритоны чувствуют себя очень плохо. Думаю, что в ближайшее время в заливе погибнут все амфибии и большая часть пресноводной рыбы", — резюмировал Владислав Балинский.

Отметим, в Одесской области экологи зафиксировали ухудшение состояния морской воды. Пока показатель солености ниже нормы почти в 3 раза, что может негативно повлиять на состояние водоема.

Напомним, к побережью Одесской области стало приносить пресмыкающихся. Граждан просят сразу сообщать об обнаруженных животных.