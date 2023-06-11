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До берегів Одеси приносить змій: серед них можуть бути й отруйні

11 червня 2023 15:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
До берегів Одеси приносить змій: серед них можуть бути й отруйні
Водяний вуж. Фото: Ігор Беляков
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

До узбережжя Одеської області почало приносити плазунів. Громадян просять одразу повідомляти про виявлених тварин.

Про це розказав директор одеського зоопарку Ігор Беляков.

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"Зараз до берега Одещини з Херсону приносить різних тварин, в тому числі є і змії. Вчора ми виїжджали до моря за викликом поліції, було повідомлення про начебто гадюку, але виявилось, що то просто водяний вуж (Natrix tessellata)", — написав  Ігор Беляков.

За його словами, на Херсонщині дійсно мешкає степова гадюка (Vipera renardi), і теоретично її теж може принести до берегів Одеси, але на практиці це дуже маловірогідно.Тому не варто у кожній змії бачити небезпеку.

"Друзі, я дуже вас прошу, якщо побачите змію, одразу зробіть декілька фото та скиньте мені, мій номер 068 1404539. Щиро дякую усім небайдужим людям",—резюмував Ігор Беляков.

Зазначимо, напередодні до одеського узбережжя принесло самку оленя. Тварина врятувалася завдяки тому, що знаходилася на невеличкому острівці з очерету та трави.

Нагадаємо, на Одещині прикордонники, патрулюючи узбережжя Чорного моря, спостерігають, як море перетворюється на сміттєзвалище та кладовище тварин. Починається мор риби. Наслідки екоциду — жахливі.

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