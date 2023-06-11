К берегам Одессы приносит змей: среди них могут быть и ядовитые

Водяной уж. Фото: Игорь Беляков

К побережью Одесской области стало приносить пресмыкающихся. Граждан просят сразу сообщать об обнаруженных животных.

Об этом рассказал директор одесского зоопарка Игорь Беляков.

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"Сейчас к берегу Одесчины из Херсона приносит разных животных, в том числе есть и змеи. Вчера мы выезжали к морю по вызову полиции, было сообщение о якобы гадюке, но оказалось, что это просто водяной уж (Natrix tessellata)", — написал Игорь Беляков.

По его словам, в Херсонской области действительно живет степная гадюка (Vipera renardi), и теоретически ее тоже может принести к берегам Одессы, но на практике это очень маловероятно. Поэтому не стоит в каждой змее видеть опасность.

"Друзья, я очень вас прошу, если увидите змею, сразу сделайте несколько фото и скиньте мне, мой номер 068 1404539. Спасибо всем неравнодушным людям", — резюмировал Игорь Беляков.

Отметим, накануне к одесскому побережью принесло самку оленя. Животное спаслось благодаря тому, что находилось на небольшом островке из камыша и травы.

Напомним, в Одесской области пограничники, патрулируя побережье Черного моря, наблюдают, как море превращается в свалку и кладбище животных. Начинается мор рыбы. Последствия экоцида — ужасающие.