Николаевский блоггер призвал одесские власти закрыть побережье

Одесское побережье. Фото: Новини.LIVE

Блогер из Николаева призвал власти Одессы закрыть полностью побережье для отдыхающих. Мужчина считает, что в городе может начаться эпидемия.

Соответствующее видеообращение Дмитрий Талпа разместил в соцсетях.

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В соцсети Дмитрий Талпа опубликовал видео одного из пляжей Одессы, где можно увидеть кучу мусора, растительности и даже телевизор, который волны принесли из Херсона.

"Надо закрыть доступ для пляжей, чтобы не было эпидемии. Ведь на побережье вынесло все: от бытовых отходов, канализационных стоков до смытых кладбищ", — отметил он и призвал одесситов по меньшей мере год не купаться в море ради собственной безопасности.

Отметим, в оперативном командовании "Юг" призвали одесситов не убирать мусор с побережья, пока его не проверят взрывотехники. В нем могут находиться опасные предметы.

Напомним, шторм в Черном море усиливается: на берег продолжает выносить груды разного мусора. Экологи прогнозируют, что в ближайшее время в Одесском заливе могут погибнуть все амфибии и большая часть пресноводной рыбы.