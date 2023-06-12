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Якість води у південних регіонах перевірятимуть пересувні лабораторії

12 червня 2023 12:30
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Беженар Тетяна
журналіст
Якість води у південних регіонах перевірятимуть пересувні лабораторії
Пересувна лабораторія. Фото: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
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Беженар Тетяна
журналіст

В Миколаївській та Херсонській областях посилили заходи з моніторингу якості води та повітря. Для цього у Херсон направили дві мобільні лабораторії. 

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

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Пересувні лабораторії здійснюватимуть спостереження за станом довкілля та контроль екологічної ситуації у південному регіоні.

"Мобільні лабораторії дозволяють на сучасному обладнанні швидко перевірити якість повітря та води. У найближчі кілька місяців мобільні лабораторії спільно з лабораторіями Держводагентства та Держекоінспекції працюватимуть на Херсонщині та Миколаївщині", — йдеться у повідомленні.

Якість води у Херсонській області

Напередодні в Херсоні були відібрані перші проби води на набережній поблизу Херсонського морського торгового порту та повітря по вул. Морська, 2. 

Попередні результати показали можливе перевищення вмісту нафтопродуктів у воді. Наразі триває детальний аналіз проб. 

Проби за показниками

  • вода — на pH
  • електропровідність 
  • вміст кисню 
  • мінералізація 
  • вміст сульфатів, нітратів, нітритів, фосфатів, іонів амонію, заліза загального. 

Атмосферне повітря досліджуватимуть на вміст сірководню, аміаку, вуглеводнів.

З урахуванням ситуації будуть ухвалювались додаткові рішення щодо інших досліджень води та повітря.

Стан води на Миколаївщині

За результатами лабораторних досліджень проб, відібраних 10 червня 2023 року, вода  в річці Інгулець та Дніпрово-Бузькому лимані в межах допустимих концентрацій.

Місця відбору проб 

  • річка Інгулець біля автомобільного мосту;
  • річка Інгулець, місто Снігурівка; 
  • Дніпро-Бузький лиман біля села Дмитрівка; 
  • Дніпро-Бузький лиман біля села Іванівка; 
  • Дніпро-Бузький лиман, місто Очаків; 
  • Бузький лиман, мікрорайон Намив. 

Нагадаємо, через засміченість одеського узбережжя, правоохоронці просять громадян утриматися від відвідування водойми Одеської області. Повеневі потоки можуть нести отруйні речовини, що становлять небезпеку для людей і тварин.

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