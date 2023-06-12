Якість води у південних регіонах перевірятимуть пересувні лабораторії
В Миколаївській та Херсонській областях посилили заходи з моніторингу якості води та повітря. Для цього у Херсон направили дві мобільні лабораторії.
Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
Пересувні лабораторії здійснюватимуть спостереження за станом довкілля та контроль екологічної ситуації у південному регіоні.
"Мобільні лабораторії дозволяють на сучасному обладнанні швидко перевірити якість повітря та води. У найближчі кілька місяців мобільні лабораторії спільно з лабораторіями Держводагентства та Держекоінспекції працюватимуть на Херсонщині та Миколаївщині", — йдеться у повідомленні.
Якість води у Херсонській області
Напередодні в Херсоні були відібрані перші проби води на набережній поблизу Херсонського морського торгового порту та повітря по вул. Морська, 2.
Попередні результати показали можливе перевищення вмісту нафтопродуктів у воді. Наразі триває детальний аналіз проб.
Проби за показниками
- вода — на pH
- електропровідність
- вміст кисню
- мінералізація
- вміст сульфатів, нітратів, нітритів, фосфатів, іонів амонію, заліза загального.
Атмосферне повітря досліджуватимуть на вміст сірководню, аміаку, вуглеводнів.
З урахуванням ситуації будуть ухвалювались додаткові рішення щодо інших досліджень води та повітря.
Стан води на Миколаївщині
За результатами лабораторних досліджень проб, відібраних 10 червня 2023 року, вода в річці Інгулець та Дніпрово-Бузькому лимані в межах допустимих концентрацій.
Місця відбору проб
- річка Інгулець біля автомобільного мосту;
- річка Інгулець, місто Снігурівка;
- Дніпро-Бузький лиман біля села Дмитрівка;
- Дніпро-Бузький лиман біля села Іванівка;
- Дніпро-Бузький лиман, місто Очаків;
- Бузький лиман, мікрорайон Намив.
Нагадаємо, через засміченість одеського узбережжя, правоохоронці просять громадян утриматися від відвідування водойми Одеської області. Повеневі потоки можуть нести отруйні речовини, що становлять небезпеку для людей і тварин.