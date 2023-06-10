Небезпека у водоймах Одещини: громадян закликають триматися від них якомога далі

Одеське узбережжя. Фото: Новини.LIVE

Через засміченість одеського узбережжя, правоохоронці просять громадян утриматися від відвідування водойми Одеської області. Повеневі потоки можуть нести отруйні речовини, що становлять небезпеку для людей і тварин.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Засмічення водойм

Підрив росіянами Каховської ГЕС згубно вплинув не тільки на Херсонщину, а й на весь південь України. Зокрема, в Чорне море і до берегів Одещини просто зараз течією приносить різні предмети та речі, серед яких і вибухонебезпечні. Повеневі потоки можуть нести й отруйні речовини, що становлять небезпеку для людей і тварин.

"Шановні громадяни, просимо з усією відповідальністю поставитись до обмежень та заборон правового режиму воєнного стану. Утримуйтесь від відвідування пляжів та від купання в Чорному морі, а також в річках, які протоками пов'язані з Дніпром, Південним Бугом, Інгулом, Інгульцем та Бузьким лиманом. У воді можуть міститися збудники небезпечних інфекційних хвороб", — йдеться у повідомленні.

В поліції радять уникати стихійних ринків та утриматись від придбання морепродуктів сумнівного походження. Їх вживання може бути небезпечним. Просто зараз течією в море зносить різні типи мін та вибухонебезпечні предмети, які в будь-який момент можуть здетонувати.

Заборона перебування на узбережжі

В поліції нагадали, що відповідно до наказу Одеської обласної військової адміністрації від 16 липня 2022 року № 16 особам без спеціального дозволу заборонено знаходитися в пляжних зонах у межах прибережної захисної смуги Чорного моря на території Одеської області.

Як діяти у разі виявлення міни

У разі, якщо ви виявили підозрілий предмет, міну, тіла людей або тварин, побачили ознаки присутності у воді отруйних або інших небезпечних речовин, негайно повідомляйте ДСНС за спецлінією "101" (телефон чергової частини: +38(048) 724 56 40) або поліції — "102" (телефон чергової частини: +38 (048) 779 40 61).

Нагадаємо, на Одещині прикордонники, патрулюючи узбережжя Чорного моря, спостерігають, як море перетворюється на сміттєзвалище та кладовище тварин. Починається мор риби. Наслідки екоциду — жахливі.