Небезпека у водоймах Одещини: громадян закликають триматися від них якомога далі
Через засміченість одеського узбережжя, правоохоронці просять громадян утриматися від відвідування водойми Одеської області. Повеневі потоки можуть нести отруйні речовини, що становлять небезпеку для людей і тварин.
Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.
Засмічення водойм
Підрив росіянами Каховської ГЕС згубно вплинув не тільки на Херсонщину, а й на весь південь України. Зокрема, в Чорне море і до берегів Одещини просто зараз течією приносить різні предмети та речі, серед яких і вибухонебезпечні. Повеневі потоки можуть нести й отруйні речовини, що становлять небезпеку для людей і тварин.
"Шановні громадяни, просимо з усією відповідальністю поставитись до обмежень та заборон правового режиму воєнного стану. Утримуйтесь від відвідування пляжів та від купання в Чорному морі, а також в річках, які протоками пов'язані з Дніпром, Південним Бугом, Інгулом, Інгульцем та Бузьким лиманом. У воді можуть міститися збудники небезпечних інфекційних хвороб", — йдеться у повідомленні.
В поліції радять уникати стихійних ринків та утриматись від придбання морепродуктів сумнівного походження. Їх вживання може бути небезпечним. Просто зараз течією в море зносить різні типи мін та вибухонебезпечні предмети, які в будь-який момент можуть здетонувати.
Заборона перебування на узбережжі
В поліції нагадали, що відповідно до наказу Одеської обласної військової адміністрації від 16 липня 2022 року № 16 особам без спеціального дозволу заборонено знаходитися в пляжних зонах у межах прибережної захисної смуги Чорного моря на території Одеської області.
Як діяти у разі виявлення міни
У разі, якщо ви виявили підозрілий предмет, міну, тіла людей або тварин, побачили ознаки присутності у воді отруйних або інших небезпечних речовин, негайно повідомляйте ДСНС за спецлінією "101" (телефон чергової частини: +38(048) 724 56 40) або поліції — "102" (телефон чергової частини: +38 (048) 779 40 61).
Нагадаємо, на Одещині прикордонники, патрулюючи узбережжя Чорного моря, спостерігають, як море перетворюється на сміттєзвалище та кладовище тварин. Починається мор риби. Наслідки екоциду — жахливі.