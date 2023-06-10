Опасность в водоемах Одесщины: граждан призывают держаться от них как можно дальше

Одесское побережье. Фото: Новини.LIVE

Из-за засоренности одесского побережья правоохранители просят граждан воздержаться от посещения водоемов Одесской области. Паводковые потоки могут нести ядовитые вещества, представляющие опасность для людей и животных.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Засорение водоемов

Подрыв россиянами Каховской ГЭС губительно повлиял не только на Херсонщину, но и на весь юг Украины. В частности, в Черное море и к берегам Одесчины прямо сейчас течением приносит разные предметы и вещи, среди которых и взрывоопасные. Паводковые потоки могут нести и ядовитые вещества, представляющие опасность для людей и животных.

"Уважаемые граждане, просим со всей ответственностью отнестись к ограничениям и запретам правового режима военного положения. Воздерживайтесь от посещения пляжей и купания в Черном море, а также в реках, проливами связанных с Днепром, Южным Бугом, Ингулом, Ингульцем и Бужским лиманом. В воде могут содержаться возбудители опасных инфекционных болезней", — говорится в сообщении.

В полиции советуют избегать стихийных рынков и удержаться от приобретения морепродуктов сомнительного происхождения. Их употребление может оказаться опасным. Просто сейчас течением в море сносит разные типы мин и взрывоопасные предметы, которые в любой момент могут сдетонировать.

Запрет пребывания на побережье

В полиции напомнили, что согласно приказу Одесской областной военной администрации от 16 июля 2022 года №16 лицам без специального разрешения запрещено находиться в пляжных зонах в пределах прибрежной защитной полосы Черного моря на территории Одесской области.

Как действовать в случае обнаружения мины

В случае, если вы обнаружили подозрительный предмет, мину, тела людей или животных, увидели признаки присутствия в воде ядовитых или других опасных веществ, немедленно сообщайте ГСЧС по спецлинии "101" (телефон дежурной части: +38(048) 724 56 40 или полиции — "102" (телефон дежурной части: +38 (048) 779 40 61).

Напомним, в Одесской области пограничники, патрулируя побережье Черного моря, наблюдают, как море превращается в свалку и кладбище животных. Начинается мор рыбы. Последствия экоцида — ужасающие.