Качество воды в южных регионах будут проверять передвижные лаборатории

Передвижная лаборатория. Фото: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины

В Николаевской и Херсонской областях ужесточились мероприятия по мониторингу качества воды и воздуха. Для этого в Херсон направили две мобильные лаборатории.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

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"Мобильные лаборатории позволяют на современном оборудовании быстро проверить качество воздуха и воды. В ближайшие несколько месяцев мобильные лаборатории совместно с лабораториями Госводагентства и Госэкоинспекции будут работать в Херсонской и Николаевской областях", — говорится в сообщении.

Качество воды в Херсонской области

Накануне у Херсона были отобраны первые пробы воды на набережной вблизи Херсонского морского торгового порта и воздуха по ул. Морская, 2.

Предыдущие результаты показали возможное превышение содержания нефтепродуктов в воде. В настоящее время идет детальный анализ проб.

Пробы по показателям

вода — на pH

электропроводность

содержание кислорода

минерализация

содержание сульфатов, нитратов, нитритов, фосфатов, ионов аммония, железа общего.

Атмосферный воздух будут исследовать на содержание сероводорода, аммиака, углеводородов.

С учетом ситуации будут приниматься дополнительные решения по другим исследованиям воды и воздуха.

Состояние воды в Николаевской области

По результатам лабораторных исследований проб, отобранных 10 июня 2023, вода в реке Ингулец и Днепрово-Бугском лимане в пределах допустимых концентраций.

Места отбора проб

река Ингулец у автомобильного моста;

река Ингулец, город Снигиревка;

Днепро-Бугский лиман возле села Дмитровка;

Днепро-Бугский лиман возле села Ивановка;

Днепро-Бугский лиман, город Очаков;

Бугский лиман, микрорайон Намыв.

Напомним, из-за засоренности одесского побережья, правоохранители просят граждан воздержаться от посещения водоема Одесской области. Паводковые потоки могут нести ядовитые вещества, представляющие опасность для людей и животных.