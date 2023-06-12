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Качество воды в южных регионах будут проверять передвижные лаборатории

12 июня 2023 12:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Качество воды в южных регионах будут проверять передвижные лаборатории
Передвижная лаборатория. Фото: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В Николаевской и Херсонской областях ужесточились мероприятия по мониторингу качества воды и воздуха. Для этого в Херсон направили две мобильные лаборатории.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

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"Мобильные лаборатории позволяют на современном оборудовании быстро проверить качество воздуха и воды. В ближайшие несколько месяцев мобильные лаборатории совместно с лабораториями Госводагентства и Госэкоинспекции будут работать в Херсонской и Николаевской областях", — говорится в сообщении.

Качество воды в Херсонской области

Накануне у Херсона были отобраны первые пробы воды на набережной вблизи Херсонского морского торгового порта и воздуха по ул. Морская, 2.

Предыдущие результаты показали возможное превышение содержания нефтепродуктов в воде. В настоящее время идет детальный анализ проб.

Пробы по показателям

  • вода — на pH
  • электропроводность
  • содержание кислорода
  • минерализация
  • содержание сульфатов, нитратов, нитритов, фосфатов, ионов аммония, железа общего.

Атмосферный воздух будут исследовать на содержание сероводорода, аммиака, углеводородов.

С учетом ситуации будут приниматься дополнительные решения по другим исследованиям воды и воздуха.

Состояние воды в Николаевской области

По результатам лабораторных исследований проб, отобранных 10 июня 2023, вода в реке Ингулец и Днепрово-Бугском лимане в пределах допустимых концентраций.

Места отбора проб

  • река Ингулец у автомобильного моста;
  • река Ингулец, город Снигиревка;
  • Днепро-Бугский лиман возле села Дмитровка;
  • Днепро-Бугский лиман возле села Ивановка;
  • Днепро-Бугский лиман, город Очаков;
  • Бугский лиман, микрорайон Намыв.

Напомним, из-за засоренности одесского побережья, правоохранители просят граждан воздержаться от посещения водоема Одесской области. Паводковые потоки могут нести ядовитые вещества, представляющие опасность для людей и животных.

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