Качество воды в южных регионах будут проверять передвижные лаборатории
В Николаевской и Херсонской областях ужесточились мероприятия по мониторингу качества воды и воздуха. Для этого в Херсон направили две мобильные лаборатории.
Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Передвижные лаборатории будут проводить наблюдение за состоянием окружающей среды и контроль экологической ситуации в южном регионе.
"Мобильные лаборатории позволяют на современном оборудовании быстро проверить качество воздуха и воды. В ближайшие несколько месяцев мобильные лаборатории совместно с лабораториями Госводагентства и Госэкоинспекции будут работать в Херсонской и Николаевской областях", — говорится в сообщении.
Качество воды в Херсонской области
Накануне у Херсона были отобраны первые пробы воды на набережной вблизи Херсонского морского торгового порта и воздуха по ул. Морская, 2.
Предыдущие результаты показали возможное превышение содержания нефтепродуктов в воде. В настоящее время идет детальный анализ проб.
Пробы по показателям
- вода — на pH
- электропроводность
- содержание кислорода
- минерализация
- содержание сульфатов, нитратов, нитритов, фосфатов, ионов аммония, железа общего.
Атмосферный воздух будут исследовать на содержание сероводорода, аммиака, углеводородов.
С учетом ситуации будут приниматься дополнительные решения по другим исследованиям воды и воздуха.
Состояние воды в Николаевской области
По результатам лабораторных исследований проб, отобранных 10 июня 2023, вода в реке Ингулец и Днепрово-Бугском лимане в пределах допустимых концентраций.
Места отбора проб
- река Ингулец у автомобильного моста;
- река Ингулец, город Снигиревка;
- Днепро-Бугский лиман возле села Дмитровка;
- Днепро-Бугский лиман возле села Ивановка;
- Днепро-Бугский лиман, город Очаков;
- Бугский лиман, микрорайон Намыв.
Напомним, из-за засоренности одесского побережья, правоохранители просят граждан воздержаться от посещения водоема Одесской области. Паводковые потоки могут нести ядовитые вещества, представляющие опасность для людей и животных.