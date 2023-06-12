В Одесской области в морской воде обнаружили вирусы кишечной инфекции
Эпидемиологи обнаружили вирусы кишечной инфекции в морской воде. Впрочем, случаев холеры в Одесской области не зарегистрированы, возбудитель болезни из окружающей среды не выделялся.
Об этом сообщает ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины".
Состояние морской воды
С целью предотвращения эпидусложнения специалистами ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины" ежедневно осуществляется отбор морской воды и проводится исследование по бактериологическим, микробиологическим, вирусологическим и санитарно-химическим показателям, в т. ч. на наличие нефтепродуктов.
Результаты исследований специалисты Центра получают в течение суток.
При вирусологическом исследовании пробы морской воды обнаружен положительный результат РНК ротавируса А, ДНК астровируса и Salmonella.
Это говорит о наличии группы кишечных инфекций в морской воде.
Усложнение эпидемиологической ситуации
Риск возникновения осложнения эпидемической ситуации в рекреационной зоне существует в случае активного водопользования населением (купание в море, употребление морепродуктов, лов рыбы).
Эпидемиологи рекомендуют не купаться в море, воздержаться от приобретения морских продуктов из лотков, на рынках, у частных лиц, употреблять и использовать только безопасную воду из проверенных источников или кипяченую.
Напомним, в Николаевской и Херсонской областях ужесточились мероприятия по мониторингу качества воды и воздуха. Для этого в Херсон направили две мобильные лаборатории.