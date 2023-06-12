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В Одесской области в морской воде обнаружили вирусы кишечной инфекции

12 июня 2023 18:45
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
В Одесской области в морской воде обнаружили вирусы кишечной инфекции
Побережье Черного моря. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Эпидемиологи обнаружили вирусы кишечной инфекции в морской воде. Впрочем, случаев холеры в Одесской области не зарегистрированы, возбудитель болезни из окружающей среды не выделялся.

Об этом сообщает ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины".

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Состояние морской воды

С целью предотвращения эпидусложнения специалистами ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины" ежедневно осуществляется отбор морской воды и проводится исследование по бактериологическим, микробиологическим, вирусологическим и санитарно-химическим показателям, в т. ч. на наличие нефтепродуктов.

Результаты исследований специалисты Центра получают в течение суток.

При вирусологическом исследовании пробы морской воды обнаружен положительный результат РНК ротавируса А, ДНК астровируса и Salmonella.

Это говорит о наличии группы кишечных инфекций в морской воде.

Усложнение эпидемиологической ситуации

Риск возникновения осложнения эпидемической ситуации в рекреационной зоне существует в случае активного водопользования населением (купание в море, употребление морепродуктов, лов рыбы).

Эпидемиологи рекомендуют не купаться в море, воздержаться от приобретения морских продуктов из лотков, на рынках, у частных лиц, употреблять и использовать только безопасную воду из проверенных источников или кипяченую.

Напомним, в Николаевской и Херсонской областях ужесточились мероприятия по мониторингу качества воды и воздуха. Для этого в Херсон направили две мобильные лаборатории.

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