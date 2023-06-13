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Санітарний стан води в Одесі після підриву дамби: результати аналізу

13 червня 2023 15:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Санітарний стан води в Одесі після підриву дамби: результати аналізу
Дослідження стану води. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Після підриву та руйнування дамби Каховської ГЕС в Одесі почали здійснювати постійний контроль за якістю питної та морської води. Це стало необхідним для безпеки громадян та уникнення можливих проблем зі здоров'ям.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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На цей час, згідно з інформацією ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України", проби морської води, відібрані 12 червня в Одесі, не показали наявності збудників холери та холероподібних вібріонів.

Однак Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу повідомила про деякі небезпечні показники в пробах морської води. Зафіксовано перевищення заліза у 4,8 рау та нижчу солоність у 2,7 разу на пляжі "Ланжерон". Також на 16-й станції В. Фонтану були виявлені перевищення завислих речовин у 1,8 разу, заліза у 5,2 разу та нижча солоність у 2,9 разу.

В якому стані питна вода

Питна вода, що тече в міському водопроводі, відповідає всім гігієнічним вимогам, встановленим ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

Заборона відвідування пляжів

Одеська міська рада нагадує громадянам про чинний наказ Одеської ОВА, яким встановлено заборону відвідування пляжів міста та області. До прийняття окремого рішення щодо часткового доступу до безпечних ділянок перебування на узбережжі небезпечне для життя та здоров’я. 

Нагадаємо, в ОК "Південь" закликали одеситів не прибирати сміття з узбережжя, доки його не перевірять вибухотехніки. У ньому можуть бути небезпечні предмети.

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