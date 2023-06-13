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Екологічна загроза: на одеський пляж прибило труп тварини

13 червня 2023 13:00
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Анна Мурадова
Редактор
Екологічна загроза: на одеський пляж прибило труп тварини
Тіло оленя прибило на одеський пляж. Фото: Одеська міська рада
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Підрив окупантами дамби Каховської ГЕС спричинив серйозні екологічні наслідки не тільки для Херсонщини. На узбережжя Одеси прибило труп самця крапчатого оленя. 

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Після виявлення трупу спеціалісти з Одеського районного управління ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області провели обстеження тварини та склали відповідний акт ветеринарного обстеження. Для розв'язання цієї проблеми та безпеки КП "Муніципальний центр екологічної безпеки" спільно з КП "Узбережжя Одеси", КУ "Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради" та ГУ ДСНС України в Одеській області організували вилов та евакуацію трупа з води для подальшої утилізації.

Екологічні наслідки від підриву Каховської ГЕС

Зазначимо, у зв'язку з руйнуванням Каховської ГЕС спостерігається загибель риби. Держспоживслужба надає рекомендації щодо утримання від споживання риби невідомого походження. Вона може бути небезпечною для здоров'я і спричинити харчові отруєння, зокрема ботулізм.

Нагадаємо, епідеміологи виявили віруси кишкової інфекції в морській воді. Втім, випадків холери в Одеській області не зареєстровано, збудник хвороби з довкілля не виділявся.

Одеське узбережжя сильно забруднилось після підриву окупантами водосховища на Херсонщині. Сміття щогодини стає все більше. Кореспонденти Новини.LIVE провели інспекцію пляжу. 

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