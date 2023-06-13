Екологічна загроза: на одеський пляж прибило труп тварини

Тіло оленя прибило на одеський пляж. Фото: Одеська міська рада

Підрив окупантами дамби Каховської ГЕС спричинив серйозні екологічні наслідки не тільки для Херсонщини. На узбережжя Одеси прибило труп самця крапчатого оленя.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Після виявлення трупу спеціалісти з Одеського районного управління ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області провели обстеження тварини та склали відповідний акт ветеринарного обстеження. Для розв'язання цієї проблеми та безпеки КП "Муніципальний центр екологічної безпеки" спільно з КП "Узбережжя Одеси", КУ "Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради" та ГУ ДСНС України в Одеській області організували вилов та евакуацію трупа з води для подальшої утилізації.

Екологічні наслідки від підриву Каховської ГЕС

Зазначимо, у зв'язку з руйнуванням Каховської ГЕС спостерігається загибель риби. Держспоживслужба надає рекомендації щодо утримання від споживання риби невідомого походження. Вона може бути небезпечною для здоров'я і спричинити харчові отруєння, зокрема ботулізм.

Нагадаємо, епідеміологи виявили віруси кишкової інфекції в морській воді. Втім, випадків холери в Одеській області не зареєстровано, збудник хвороби з довкілля не виділявся.

Одеське узбережжя сильно забруднилось після підриву окупантами водосховища на Херсонщині. Сміття щогодини стає все більше. Кореспонденти Новини.LIVE провели інспекцію пляжу.