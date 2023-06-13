Экологическая угроза: на одесский пляж прибило труп животного

Тело оленя прибило на одесский пляж. Фото: Одесский городской совет

Подрыв оккупантами дамбы Каховской ГЭС привел к серьезным экологическим последствиям не только для Херсонской области. На побережье Одессы прибило труп самца крапчатого оленя.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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После обнаружения трупа специалисты из Одесского районного управления ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области провели обследование животного и составили соответствующий акт ветеринарного обследования. Для решения этой проблемы и безопасности КП "Муниципальный центр экологической безопасности" совместно с КП "Побережье Одессы", КУ "Спасительно-водолазная служба Одесского городского совета" и ГУ ГСЧС Украины в Одесской области организовали отлов и эвакуацию трупа из воды для дальнейшей утилизации.

Экологические последствия взрыва Каховской ГЭС

Отметим, что в связи с разрушением Каховской ГЭС наблюдается гибель рыбы. Госпотребслужба дает рекомендации по воздержанию от потребления рыбы неизвестного происхождения. Она может быть опасна для здоровья и вызвать пищевые отравления, в частности ботулизм.

Напомним, эпидемиологи обнаружили вирусы кишечной инфекции в морской воде. Впрочем, случаи холеры в Одесской области не зарегистрированы, возбудитель болезни из окружающей среды не выделялся.

Одесское побережье сильно загрязнилось после подрыва оккупантами водохранилища в Херсонской области. Мусора каждый час становится все больше. Корреспонденты Новини.LIVE провели инспекцию пляжа.