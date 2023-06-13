Экологическая угроза: на одесский пляж прибило труп животного
Подрыв оккупантами дамбы Каховской ГЭС привел к серьезным экологическим последствиям не только для Херсонской области. На побережье Одессы прибило труп самца крапчатого оленя.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
После обнаружения трупа специалисты из Одесского районного управления ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области провели обследование животного и составили соответствующий акт ветеринарного обследования. Для решения этой проблемы и безопасности КП "Муниципальный центр экологической безопасности" совместно с КП "Побережье Одессы", КУ "Спасительно-водолазная служба Одесского городского совета" и ГУ ГСЧС Украины в Одесской области организовали отлов и эвакуацию трупа из воды для дальнейшей утилизации.
Экологические последствия взрыва Каховской ГЭС
Отметим, что в связи с разрушением Каховской ГЭС наблюдается гибель рыбы. Госпотребслужба дает рекомендации по воздержанию от потребления рыбы неизвестного происхождения. Она может быть опасна для здоровья и вызвать пищевые отравления, в частности ботулизм.
Напомним, эпидемиологи обнаружили вирусы кишечной инфекции в морской воде. Впрочем, случаи холеры в Одесской области не зарегистрированы, возбудитель болезни из окружающей среды не выделялся.
Одесское побережье сильно загрязнилось после подрыва оккупантами водохранилища в Херсонской области. Мусора каждый час становится все больше. Корреспонденты Новини.LIVE провели инспекцию пляжа.