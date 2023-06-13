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Санитарное состояние воды в Одессе после взрыва дамбы: результаты анализа

13 июня 2023 15:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Санитарное состояние воды в Одессе после взрыва дамбы: результаты анализа
Исследование состояния воды. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

После взрыва и разрушения дамбы Каховской ГЭС, в Одессе начали осуществлять постоянный контроль качества питьевой и морской воды. Это стало необходимым для безопасности граждан и избежать возможных проблем со здоровьем.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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В настоящее время, согласно информации ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины", пробы морской воды, отобранные 12 июня в Одессе, не показали наличия возбудителей холеры и холероподобных вибрионов.

Однако Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа сообщила о некоторых опасных показателях в пробах морской воды. Зафиксировано превышение железа в 4,8 раза и более низкую соленость в 2,7 раза на пляже "Ланжерон". Также на 16-й станции В. Фонтана были обнаружены превышения взвешенных веществ в 1,8 раза, железа в 5,2 раза и более низкая соленость в 2,9 раза.

В каком состоянии питьевая вода

Питьевая вода, текущая в городском водопроводе, отвечает всем гигиеническим требованиям, установленным ДСанПиН 2.2.4-171-10 "Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком".

Запрет посещения пляжей

Одесский городской совет напоминает гражданам о действующем приказе Одесского ОВА, которым установлен запрет на посещение пляжей города и области. До принятия отдельного решения о частичном доступе к безопасным участкам пребывания на побережье опасно для жизни и здоровья.

Напомним, в ОК "Юг" призвали одесситов не убирать мусор с побережья , пока его не проверят взрывотехники. В нем могут находиться опасные предметы.

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