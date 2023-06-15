Наводнение смыло линию обороны РФ: мины прибило на Одесчину

Подрыв мины в море. Фото: google

Из-за роста минно-взрывной опасности посещение пляжей запрещено. После подрыва дамбы в Херсонской области часть мин течением вынесло в Черное море.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина — Укринформ отметил председатель Общественного совета при ОВА Сергей Братчук.

Читайте также:

"Этой большой днепровской водой была смыта практически первая линия обороны врага. Россияне очень активно миновали левый берег, активно миновали воду, в том числе якорно-маячковыми минами и другими боеприпасами. И сейчас эти боеприпасы детонируют на воде и на Днепре, и в море. Есть такие факты, которые уже зафиксированы пограничниками, например, а также их выносит на побережье", — объяснил он.

Сергей Братчук подчеркнул, что военные специалисты активно работают над уничтожением вражеских мин, и такая работа будет продолжаться и дальше. Перед тем, как коммунальные службы города приступают к уборке побережья, необходимо убедиться, что соответствующие участки были разминированы военными специалистами. Уже вчера была проведена такая работа, после чего коммунальные службы приступили к уборке.

Жители Одессы должны соблюдать запрет на посещение пляжей и тщательно следовать рекомендациям безопасности во избежание опасности для своей жизни и здоровья.

Напомним, областная государственная администрация напоминает о временном запрете посещения пляжей и купания в Черном море. Отдых на побережье может привести к кишечным инфекциям. Кроме того, не следует забывать и о минной опасности.