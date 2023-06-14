В Чорному морі отруйні речовини та збудники хвороб

Забруднене узбережжя моря. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

Обласна державна адміністрація нагадує про тимчасову заборону відвідування пляжів та купання у Чорному морі. Відпочинок на узбережжі може призвести до кишкових інфекцій. Крім того, не слід забувати й про мінну небезпеку.

Про це повідомляє Одеська ОВА.

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"Ситуація під контролем, але мінна небезпека та загроза захворювань зберігаються. Через підрив росіянами Каховської ГЕС у Чорне море разом з повеневими потоками потрапили отруйні речовини, збудники інфекційних хвороб, міни та інші предмети, які становлять небезпеку", — йдеться в повідомленні.

Зараз якість води не відповідає санітарно-гігієнічним та епідеміологічним нормам. Усі відповідальні служби працюють цілодобово, намагаючись ліквідувати наслідки цієї екологічної катастрофи.

Забруднення Чорного моря

Підрив окупантами дамби Каховської ГЕС спричинив серйозні екологічні наслідки не тільки для Херсонщини. На узбережжя Одеси прибило труп самця крапчатого оленя.

Зазначимо, у зв'язку з руйнуванням Каховської ГЕС спостерігається загибель риби. Держспоживслужба надає рекомендації щодо утримання від споживання риби невідомого походження. Вона може бути небезпечною для здоров'я і спричинити харчові отруєння, зокрема ботулізм.

Сміття щогодини стає все більше. Кореспонденти Новини.LIVE провели інспекцію пляжу.