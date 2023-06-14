В Черном море ядовитые вещества и возбудители болезней
Областная государственная администрация напоминает о временном запрете посещения пляжей и купания в Черном море. Отдых на побережье может привести к кишечным инфекциям. Кроме того, не следует забывать и о минной опасности.
Об этом сообщает Одесская ОВА.
"Ситуация под контролем, но минная опасность и угроза заболеваний сохраняются. Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС, в Черное море вместе с паводковыми потоками попали ядовитые вещества, возбудители инфекционных болезней, мины и другие представляющие опасность предметы", — говорится в сообщении.
Сейчас качество воды не отвечает санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим нормам. Все ответственные службы работают круглые сутки, пытаясь ликвидировать последствия этой экологической катастрофы.
Загрязнение Черного моря
Подрыв оккупантами дамбы Каховской ГЭС привел к серьезным экологическим последствиям не только для Херсонской обалсти. На побережье Одессы прибило труп самца крапчатого оленя.
Отметим, что в связи с разрушением Каховской ГЭС наблюдается гибель рыбы. Госпотребслужба дает рекомендации по воздержанию от потребления рыбы неизвестного происхождения. Она может быть опасна для здоровья и вызвать пищевые отравления, в частности ботулизм.
Мусор каждый час становится все больше. Корреспонденты Новини.LIVE провели инспекцию пляжа.