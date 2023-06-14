Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Черном море ядовитые вещества и возбудители болезней arrow

В Черном море ядовитые вещества и возбудители болезней

14 июня 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Черном море ядовитые вещества и возбудители болезней
Загрязненное побережье моря. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Областная государственная администрация напоминает о временном запрете посещения пляжей и купания в Черном море. Отдых на побережье может привести к кишечным инфекциям. Кроме того, не следует забывать и о минной опасности.

Об этом сообщает Одесская ОВА.

Читайте также:

"Ситуация под контролем, но минная опасность и угроза заболеваний сохраняются. Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС, в Черное море вместе с паводковыми потоками попали ядовитые вещества, возбудители инфекционных болезней, мины и другие представляющие опасность предметы", — говорится в сообщении.

Сейчас качество воды не отвечает санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим нормам. Все ответственные службы работают круглые сутки, пытаясь ликвидировать последствия этой экологической катастрофы.

Загрязнение Черного моря

Подрыв оккупантами дамбы Каховской ГЭС привел к серьезным экологическим последствиям не только для Херсонской обалсти. На побережье Одессы прибило труп самца крапчатого оленя.

Отметим, что в связи с разрушением Каховской ГЭС наблюдается гибель рыбы. Госпотребслужба дает рекомендации по воздержанию от потребления рыбы неизвестного происхождения. Она может быть опасна для здоровья и вызвать пищевые отравления, в частности ботулизм.

Мусор каждый час становится все больше. Корреспонденты Новини.LIVE провели инспекцию пляжа.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас