В Черном море ядовитые вещества и возбудители болезней

Загрязненное побережье моря. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

Областная государственная администрация напоминает о временном запрете посещения пляжей и купания в Черном море. Отдых на побережье может привести к кишечным инфекциям. Кроме того, не следует забывать и о минной опасности.

Об этом сообщает Одесская ОВА.

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"Ситуация под контролем, но минная опасность и угроза заболеваний сохраняются. Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС, в Черное море вместе с паводковыми потоками попали ядовитые вещества, возбудители инфекционных болезней, мины и другие представляющие опасность предметы", — говорится в сообщении.

Сейчас качество воды не отвечает санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим нормам. Все ответственные службы работают круглые сутки, пытаясь ликвидировать последствия этой экологической катастрофы.

Загрязнение Черного моря

Подрыв оккупантами дамбы Каховской ГЭС привел к серьезным экологическим последствиям не только для Херсонской обалсти. На побережье Одессы прибило труп самца крапчатого оленя.

Отметим, что в связи с разрушением Каховской ГЭС наблюдается гибель рыбы. Госпотребслужба дает рекомендации по воздержанию от потребления рыбы неизвестного происхождения. Она может быть опасна для здоровья и вызвать пищевые отравления, в частности ботулизм.

Мусор каждый час становится все больше. Корреспонденты Новини.LIVE провели инспекцию пляжа.