ВМС уничтожили более 100 якорных мин в Черном море

Якорная мина. Фото: google

С начала полномасштабной войны ВМС Украины уничтожили более 100 морских якорных мин на побережье. Эти мины, датируемые несколькими десятилетиями, оказались очень нестабильными, что усложняет процесс их разминирования Черного моря.

Об этом на брифинге рассказал спикер Военно-Морских Сил Украины ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Читайте также:

По словам офицера, разминирование будет возможно только после прекращения военных действий как на суше, так и на море. Плетенчук также отметил, что многие противодесантные мины и годовые якорные мины попали к морю из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-Морских Сил Украины ВСУ. Фото: Медиацентр Украина – Одесса

"Работы будет еще очень много, на годы, потому что россияне используют морские якорные мины 70-80-х годов производства, они очень нестабильны. Кроме того, из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС в море попало много противодесантных мин и годовых якорных мин", — добавил офицер.

Напомним, как ранее сообщал Братчук, большой днепровской водой была смыта практически первая линия обороны врага. Россияне очень активно миновали левый берег, активно миновали воду, в частности якорно-маячковыми минами и другими боеприпасами. И сейчас эти боеприпасы детонируют на воде и на Днепре и в море.

Отметим, по данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), около 13,5 тыс. кв. км акваторий морей и внутренних вод страны нуждаются в разминировании. С этой общей площади, 7,3 кв. км находятся на уже деоккупированных территориях.