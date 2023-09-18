Украина вместе с НАТО готовится разминировать Черное море

Обучение по разминированию. Фото: ВМС ВСУ

Украина продолжает укреплять сотрудничество со странами НАТО по вопросам разминирования акватории Черного моря. Штаб тактической группы противоминных действий успешно завершил курс планирования противоминных операций, подготовив личный состав для совместной работы.

Об этом сообщает ВМС ВСУ.

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В 2023 году украинский моряк получил возможность применить свои знания на практике. Вместе с постоянной действующей противоминной группой НАТО Standing NATO Mine Countermeasures Group была запланирована учебная операция по разминированию условного кризисного района у северо-восточного побережья Шотландии. Штаб украинских военных руководил операцией, в ходе которой отрабатывались навыки разминирования.

"Сейчас наши моряки продолжают обучение за границей и активно готовятся к тому времени, когда, в конце концов, угроза российского оккупационного флота будет обезврежена, и украинскую акваторию можно будет разминировать. А к тому времени важно достичь полной взаимосовместимости с нашими западными партнерами в соответствии со стандартами НАТО", — говорится в сообщении.

В прошлом году штаб тактической группы противоминных действий провел курс планирования операций, что помогло подготовить персонал для эффективного сотрудничества. Основной задачей было ознакомление с процессами планирования, анализа ситуаций и обязанностями должностных лиц, а также организации документации, отвечающей стандартам НАТО.

Отметим, что с начала года это не менее 31 и 32 мин, которые обнаруживают Силы обороны в прибрежных водах Черного моря. Не всегда специалисты успевают контролируемо обезвредить такой морской сюрприз, часто по объективным причинам мины взрываются от столкновения с другими предметами прямо в воде или в процессе выброса на побережье.

Напомним, с начала полномасштабной войны ВМС Украины уничтожили более 100 морских якорных мин на побережье. Эти мины, датируемые несколькими десятилетиями, оказались очень нестабильны, что затрудняет процесс разминирования Черного моря.