В Болгарии рассказали, когда стартуют работы по разминированию Черного моря

Болгарский сапер обезвреживает мину. Фото: btv Новините

Болгария, Румыния и Турция могут начать работу в рамках Объединенной группы по разминированию Черного моря в апреле-мае этого года. Эти три страны уже давно проводят совместные учения, чтобы быть готовыми к такой ситуации.

Об этом заявил начальник обороны Болгарии адмирал Эмиль Эфтимов, сообщает Darik News.

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Эфтимов подчеркнул, что нет оснований для опасений относительно готовности команд выполнить такую операцию. Три государства уже долгое время проводят совместные учения.

"Чтобы группа начала реальную работу, Турция должна ратифицировать ранее подписанное соглашение", — заявил он.

В свою очередь глава министерства обороны Болгарии Тодор Тагарев добавил, что в группе по разминированию Черного моря могут принять участие и другие страны НАТО, но без кораблей, поскольку операция будет проводиться по правилам Конвенции Монтре.

Он подчеркнул, что формирование такой группы помогает снизить риски судоходства. Тагарев также добавил, что командование группировкой будет производиться на основе ротации.

Что такое Конвенция Мортре

Конвенция Мортре была подписана в 1936 году. Она восстановила суверенитет Турции над проливами из Черного в Средиземное море. Она была принята на Конференции о режиме Черноморских проливов, проходившей 22 июня — 21 июля 1936 года в городе Монтре (Швейцария).

Имея контроль над проливами, Турция, тем не менее, обязалась соблюдать принципы международного морского права.

Ранее мы сообщали, что 11 января Румыния, Болгария и Турция подписали меморандум по разминированию Черного моря. Страны-члены НАТО совместными усилиями начнут работы уже в ближайшее время.

Напомним, Украина продолжает укреплять сотрудничество со странами НАТО по вопросам разминирования акватории Черного моря. Штаб тактической группы противоминных действий успешно завершил курс планирования противоминных операций, подготовив личный состав для совместной работы.