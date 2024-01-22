Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Болгарии рассказали, когда стартуют работы по разминированию Черного моря arrow

В Болгарии рассказали, когда стартуют работы по разминированию Черного моря

22 января 2024 17:20
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Болгарии рассказали, когда стартуют работы по разминированию Черного моря
Болгарский сапер обезвреживает мину. Фото: btv Новините
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Болгария, Румыния и Турция могут начать работу в рамках Объединенной группы по разминированию Черного моря в апреле-мае этого года. Эти три страны уже давно проводят совместные учения, чтобы быть готовыми к такой ситуации.

Об этом заявил начальник обороны Болгарии адмирал Эмиль Эфтимов, сообщает Darik News.

Читайте также:

Болгария вместе с партнерами разминируют Черное море

Эфтимов подчеркнул, что нет оснований для опасений относительно готовности команд выполнить такую операцию. Три государства уже долгое время проводят совместные учения.

"Чтобы группа начала реальную работу, Турция должна ратифицировать ранее подписанное соглашение", — заявил он.

В свою очередь глава министерства обороны Болгарии Тодор Тагарев добавил, что в группе по разминированию Черного моря могут принять участие и другие страны НАТО, но без кораблей, поскольку операция будет проводиться по правилам Конвенции Монтре.

Он подчеркнул, что формирование такой группы помогает снизить риски судоходства. Тагарев также добавил, что командование группировкой будет производиться на основе ротации.

Что такое Конвенция Мортре

Конвенция Мортре была подписана в 1936 году. Она восстановила суверенитет Турции над проливами из Черного в Средиземное море. Она была принята на Конференции о режиме Черноморских проливов, проходившей 22 июня — 21 июля 1936 года в городе Монтре (Швейцария).

Имея контроль над проливами, Турция, тем не менее, обязалась соблюдать принципы международного морского права.

Ранее мы сообщали, что 11 января Румыния, Болгария и Турция подписали меморандум по разминированию Черного моря. Страны-члены НАТО совместными усилиями начнут работы уже в ближайшее время.

Напомним, Украина продолжает укреплять сотрудничество со странами НАТО по вопросам разминирования акватории Черного моря. Штаб тактической группы противоминных действий успешно завершил курс планирования противоминных операций, подготовив личный состав для совместной работы.

Черное море
мир
мины
безопасность
разминирование

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

Актуальное по теме