Країни НАТО підписали меморандум про розмінування Чорного моря

Міна біля човна. Фото: ВМС

Сьогодні, 11 січня, Румунія, Болгарія та Туреччина підписали меморандум щодо розмінування Чорного моря. Країни-члени НАТО спільними зусиллями почнуть роботи вже найближчим часом.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Болгарії.

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За інформацією відомства, у Стамбулі чорноморські країни прийшли до взаєморозуміння у необхідності створення Військово-морської групи з протимінних заходів, яка контролюватиме операції місій із розмінування.

"Діяльність MCM Black Sea носить виключно мирний характер і не спрямована проти будь-якої іншої країни", — йдеться у повідомленні відомства.

Крім того, у міністерстві додали, що таке рішення допоможе покращити взаємодію і добросусідські відносини між учасниками, не замінюючи присутність НАТО і діяльність зі стримування й оборони в районі Чорного моря.

Питання розмінування Чорного моря

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни ВМС України знищили понад 100 морських якірних мін на узбережжі Чорного моря.

Нагадаємо, Україна продовжує зміцнювати співпрацю з країнами НАТО в питаннях розмінування акваторії Чорного моря. Штаб тактичної групи протимінних дій успішно завершив курс планування протимінних операцій, підготувавши особовий склад для спільної роботи.

Також ми писали, що попри програми країн-партнерів з розмінування акваторії Чорного моря ворог навмисно збільшує вибухову небезпеку. Окупанти дедалі частіше стали випускати авіабомби зі стратегічної авіації, частина з яких падає без детонації у море.