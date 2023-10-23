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Окупанти поставили рекордну кількість за обстрілами КАБами на півдні

23 жовтня 2023 10:55
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Окупанти поставили рекордну кількість за обстрілами КАБів на півдні
Російські носії КАБів. Фото: Defense Express
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

За минулу добу ворог збільшив кількість обстрілів КАБів по території України. Станом на 23 жовтня була зафіксована рекордна кількість роботи стратегічної авіації РФ на півдні. 

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк. 

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За її словами, окупанти скинули на південь України понад 40 півтонних авіабомб протягом минулої доби.

"Ворог продовжує цей тиск саме через те, що намагається максимально зломити дух Сил оборони, обстрілюючи цивільне населення", — сказала військова. 

Уникнення протиповітряної оборони

Також речниця "Півдня" зазначила, що ворог збільшив кількість авіаударів саме через те, щоб обійти ППО України. Найбільше від таких атак страждає саме Херсонська область через неможливе розміщення протиповітряної оборони вздовж Дніпра.

"Вони використовують авіацію там, де розуміють, що наші Сили протиповітряної оборони до них не дістануть. Саме тому найбільше ударів припадає на правобережжя Херсонщини", — додала Гуменюк. 

Нагадаємо, росіяни днями розмістили у тимчасово окупованому Криму надзвукові винищувачі, які є носіями балістичних ракет. Українські військові вважають, що це звичайне залякування міжнародних партнерів та "брязкання" зброєю перед своїми. 

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