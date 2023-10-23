оккупанты поставили рекордное количество по обстрелам КАБов на юге

Российские носители кабов. Фото: Defense Express

За минувшие сутки враг увеличил количество обстрелов УАБ по территории Украины. По состоянию на 23 октября было зафиксировано рекордное количество работы стратегической авиации РФ на юге.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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По ее словам, оккупанты сбросили на юг Украины более 40 полутонных авиабомб за прошедшие сутки.

"Враг продолжает это давление именно потому, что пытается максимально сломить дух Сил обороны, обстреливая гражданское население", — сказала военная.

Избегание противовоздушной обороны

Также пресс-секретарь "Юга" отметила, что враг увеличил количество авиаударов именно из-за того, чтобы обойти ПВО Украины. Больше всего таких атак страдает именно Херсонская область из-за невозможного размещения противовоздушной обороны вдоль Днепра.

"Они используют авиацию там, где понимают, что наши Силы противовоздушной обороны к ним не достанут. Именно поэтому больше ударов приходится на правобережье Херсонщины", — добавила Гуменюк.

Напомним, россияне на днях разместили во временно оккупированном Крыму сверхзвуковые истребители, являющиеся носителями баллистических ракет. Украинские военные считают, что это обычное запугивание международных партнеров и "бряцание" оружием перед своими.