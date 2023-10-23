оккупанты поставили рекордное количество по обстрелам КАБов на юге

Оккупанты поставили рекордное количество по обстрелам УАБами на юге
За минувшие сутки враг увеличил количество обстрелов УАБ по территории Украины. По состоянию на 23 октября было зафиксировано рекордное количество работы стратегической авиации РФ на юге.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
По ее словам, оккупанты сбросили на юг Украины более 40 полутонных авиабомб за прошедшие сутки.
"Враг продолжает это давление именно потому, что пытается максимально сломить дух Сил обороны, обстреливая гражданское население", — сказала военная.
Избегание противовоздушной обороны
Также пресс-секретарь "Юга" отметила, что враг увеличил количество авиаударов именно из-за того, чтобы обойти ПВО Украины. Больше всего таких атак страдает именно Херсонская область из-за невозможного размещения противовоздушной обороны вдоль Днепра.
"Они используют авиацию там, где понимают, что наши Силы противовоздушной обороны к ним не достанут. Именно поэтому больше ударов приходится на правобережье Херсонщины", — добавила Гуменюк.
Напомним, россияне на днях разместили во временно оккупированном Крыму сверхзвуковые истребители, являющиеся носителями баллистических ракет. Украинские военные считают, что это обычное запугивание международных партнеров и "бряцание" оружием перед своими.
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