Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Патрулювання акваторії Чорного моря "МіГ-31" — це "брязкання" зброєю перед своїми, — Плетенчук arrow

Патрулювання акваторії Чорного моря "МіГ-31" — це "брязкання" зброєю перед своїми, — Плетенчук

22 жовтня 2023 17:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Патрулювання акваторії Чорного моря "МіГ-31" — це "брязкання" зброєю перед своїми, — Плетенчук
МіГ-31 на аеродромі. Фото: росЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Росіяни днями розмістили у тимчасово окупованому Криму надзвукові винищувачі, які є носіями балістичних ракет. Українські військові вважають, що це звичайне залякування міжнародних партнерів та "брязкання" зброєю перед своїми. 

Про це в етері телемарафону "Єдині новини" заявив речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

"В першу чергу — це заява для внутрішнього споживача. В Росії це дуже люблять. Це одна з їх національних забав, але у них є ще друга забава — погрожувати всьому світові. І ми вважаємо, що цей меседж був відправлений нашим іноземним партнерам", — сказав речник.  

Він також додав, що цей меседж пов'язаний з перебуванням Корабельного угрупування країн НАТО у Середземномор'ї через події на Близькому Сході. 

"Ми сумніваємося, що вони через повітряний простір Турецької Республіки зможуть запустити ці ракети. Як в сенсі геополітично-політичному, так і в сенсі фізично-тактичному, тому що там теж є система ППО. Проте посилати такі меседжі це в дусі Кремля", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Додамо, 18 жовтня, Кремлівський диктатор повідомив, що російська авіація посилить патрулювання над Чорним морем. Йдеться про надзвукові винищувачі МіГ-31.

Нагадаємо, упродовж останніх двох місяців Україна регулярно завдавала ефективних ударів по об’єктах "другої армії світу" на території тимчасово окупованого Криму, вивівши з ладу ВДК "Мінськ", патрульний Корабель "Павел Державин", буксир "Николай Муру" та кілька аналогічних плавзасобів супротивника, зокрема й частково зруйнувавши штаб ЧФ РФ у Севастополі.

Також ми писали, що анонсована президентом Росії Володимиром Путіним поява у Чорному морі російських літаків, оснащених ракетами "Кинджал", — це чергова страшилка ворога. Вона спрямована на посилення напруги, але кардинально нічого не змінить для України. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

None

Ціни на кілька основних продуктів злетять вже цієї осені. Які саме

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

Актуальне по темі