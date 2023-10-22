Патрулювання акваторії Чорного моря "МіГ-31" — це "брязкання" зброєю перед своїми, — Плетенчук

МіГ-31 на аеродромі. Фото: росЗМІ

Росіяни днями розмістили у тимчасово окупованому Криму надзвукові винищувачі, які є носіями балістичних ракет. Українські військові вважають, що це звичайне залякування міжнародних партнерів та "брязкання" зброєю перед своїми.

Про це в етері телемарафону "Єдині новини" заявив речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук.

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"В першу чергу — це заява для внутрішнього споживача. В Росії це дуже люблять. Це одна з їх національних забав, але у них є ще друга забава — погрожувати всьому світові. І ми вважаємо, що цей меседж був відправлений нашим іноземним партнерам", — сказав речник.

Він також додав, що цей меседж пов'язаний з перебуванням Корабельного угрупування країн НАТО у Середземномор'ї через події на Близькому Сході.

"Ми сумніваємося, що вони через повітряний простір Турецької Республіки зможуть запустити ці ракети. Як в сенсі геополітично-політичному, так і в сенсі фізично-тактичному, тому що там теж є система ППО. Проте посилати такі меседжі це в дусі Кремля", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Додамо, 18 жовтня, Кремлівський диктатор повідомив, що російська авіація посилить патрулювання над Чорним морем. Йдеться про надзвукові винищувачі МіГ-31.

Нагадаємо, упродовж останніх двох місяців Україна регулярно завдавала ефективних ударів по об’єктах "другої армії світу" на території тимчасово окупованого Криму, вивівши з ладу ВДК "Мінськ", патрульний Корабель "Павел Державин", буксир "Николай Муру" та кілька аналогічних плавзасобів супротивника, зокрема й частково зруйнувавши штаб ЧФ РФ у Севастополі.

Також ми писали, що анонсована президентом Росії Володимиром Путіним поява у Чорному морі російських літаків, оснащених ракетами "Кинджал", — це чергова страшилка ворога. Вона спрямована на посилення напруги, але кардинально нічого не змінить для України.