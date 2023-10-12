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"Павел Державин" виведений з ладу: у ВМС підтвердили ураження корабля

12 жовтня 2023 11:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Російський корабель "Павел Державин" виведений зі строю
Російський корабель "Павел Державин". Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Військово-морських силах підтвердили ураження російського корабля "Павел Державин". Раніше у ЗМІ публікували інформацію про те, що судно начебто напоролося на міну біля окупованого Севастополя.

Про це в коментарі Радіо Свобода повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук. 

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Наразі усіх деталей операції ВМС ЗС України Плетенчук надати не може, проте офіційно підтверджує, що корабель виведено з робочого стану. Він відбуксований до ремонтних пунктів. 

Тезка українського корабля

Речник ВМС зазначив, що уражений "Павел Державин" є кораблем саме російського флоту, хоча раніше в Україні теж було таке судно. 

"Вони мають однакову назву. Наскільки я пам'ятаю, ще до війни був такий цікавий момент. Я можу лише зазначити, що це не український корабель", — сказав Плетенчук. 

Нагадаємо, ворог продовжує проявляти активність тактичної авіації у напрямку Зміїного. Таким чином вони намагаються залякати бійців ВМС ЗС України та продемонструвати панівну позицію у повітряному просторі над Чорним морем. 

Також ми писали, що вранці 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту, що з'єднує Росію та окупований півострів, стався вибух, який спровокував пожежу. Людей припинили пускати на дорожню споруду.

У ГУР згодом заявили, що Кримський міст, який постраждав на початку жовтня 2022 року, буде зруйновано. За словами керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова, ця конструкція нікому не буде потрібна.

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