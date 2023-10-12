Російський корабель "Павел Державин" виведений зі строю

Російський корабель "Павел Державин". Фото: росЗМІ

У Військово-морських силах підтвердили ураження російського корабля "Павел Державин". Раніше у ЗМІ публікували інформацію про те, що судно начебто напоролося на міну біля окупованого Севастополя.

Про це в коментарі Радіо Свобода повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук.

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Наразі усіх деталей операції ВМС ЗС України Плетенчук надати не може, проте офіційно підтверджує, що корабель виведено з робочого стану. Він відбуксований до ремонтних пунктів.

Тезка українського корабля

Речник ВМС зазначив, що уражений "Павел Державин" є кораблем саме російського флоту, хоча раніше в Україні теж було таке судно.

"Вони мають однакову назву. Наскільки я пам'ятаю, ще до війни був такий цікавий момент. Я можу лише зазначити, що це не український корабель", — сказав Плетенчук.

Нагадаємо, ворог продовжує проявляти активність тактичної авіації у напрямку Зміїного. Таким чином вони намагаються залякати бійців ВМС ЗС України та продемонструвати панівну позицію у повітряному просторі над Чорним морем.

Також ми писали, що вранці 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту, що з'єднує Росію та окупований півострів, стався вибух, який спровокував пожежу. Людей припинили пускати на дорожню споруду.

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