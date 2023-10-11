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Ворог намагається залякати Сили оборони у Чорному морі, — Гуменюк

11 жовтня 2023 18:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ворог намагається залякати Сили оборони у Чорному морі
Наталя Гуменюк. Фото: ОК "Південь"
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Ворог продовжує проявляти активність тактичної авіації у напрямку Зміїного. Таким чином вони намагаються залякати бійців ВМС ЗС України та продемонструвати панівну позицію у повітряному просторі над Чорним морем. 

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна — Укрінформ повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк. 

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"Там, де ворог не може проявляти зараз активність корабельну, він намагається компенсувати це знов-таки з повітря, там де відчуває поки що перевагу", — зауважила військова

Посилення атак БпЛА

За інформацією речниці "Півдня", окупанти намагаються тиснути, посилюючи скидання осколкових боєприпасів з безпілотних літальних апаратів.

"Тобто відчуваючи відкидання бойових позицій артилерії на суходолі, вони намагаються в будь-який спосіб компенсувати свій тиск на місцеве населення", — зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, сьогодні, 11 жовтня, у Чорному морі стих шторм, через це ворог знову збільшив своє корабельне угрупування. Наразі на бойовому рейді перебувають ракетоносії. 

Також ми писали, що ще два балкери виходять з українських портів у Чорному морі, вони пройдуть тимчасовим маршрутом. Наразі кількість суден, які скористалися зерновим коридором для виходу з одеських портів, сягне 19.

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