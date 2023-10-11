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З портів Великої Одеси продовжують виходити судна: подробиці

11 жовтня 2023 10:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
З портів великої Одеси продовжують виходити судна: подробиці
Судно на рейді. Фото: ЦТС
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Ще два балкери виходять з українських портів у Чорному морі, вони пройдуть тимчасовим маршрутом. Наразі кількість суден, які скористалися зерновим коридором для виходу з одеських портів, сягне 19.

Про це журналісти Новини. LIVE дізналися з відкритих даних карт MarineTraffic.

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Які судна виходять

За даними сервісів моніторингу руху суден, поблизу Одеси перебуває судно Castor. Цей балкер, який має дедвейт 78,8 тис. т, заходив на завантаження минулої суботи. Зараз, відповідно до інформації від Marinetraffic, судно прямує з порту Південний до Стамбулу. Крім того, зранку від одного з причалів порту Чорноморськ відійшов балкер Beaver. Його дедвейт становить 81,8 тис. т, він прибув до портів Великої Одеси 5 жовтня.

Скільки загалом вийшло суден

Ці два балкери будуть 18-м і 19-м суднами (у тому числі п'ятьма, які були заблоковані в портах з лютого 2022 року), які вийшли з портів Великої Одеси після оголошення Україною нового тимчасового коридору в Чорному морі без участі Росії, Туреччини та ООН.

Скільки суден зайшли

З 2023.09.16 до портів Великої Одеси українським зерновим коридором прибули вже 20 суден загальним дедвейтом 668 879 тонн. Такі дані озвучив керівник проєкту Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко. 

Нагадаємо, зранку 10 вересня, попри загрози з боку РФ, до портів Великої Одеси прямує ще два судна. Йдеться про балкери Imperator та Wu Yang Glory. Про це повідомили у Центрі транспортних стратегій. Наразі відомо, що Wu Yang Glory йде під прапором Ліберії до Чорноморська, а от маршрут балкера Imperator поки невідомий.

Також ми писали, що під час візиту президента України Володимира Зеленського до Румунії голови двох країн підписали декларацію про взаємодію. Зокрема, йдеться про безпекову ситуацію на Чорному морі. За словами верховного головнокомандувача, найближчим часом запрацює тристоронній зерновий коридор (Україна — Молдова — Румунія). Також було погоджено подвоєння спроможностей транзиту через румунські порти до 4 млн тонн сільськогосподарської продукції України.
 

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