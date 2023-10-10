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Робота зернових коридорів: до портів Одеси прямують чергові судна

10 жовтня 2023 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
До портів Одеси прямують чергові судна
Рух суден до одеських портів. Фото: ЦТС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні зранку, 10 вересня, попри загрози з боку РФ, до портів Великої Одеси прямує ще два судна. Йдеться про балкери Imperator та Wu Yang Glory.

Про це повідомили у Центрі транспортних стратегій. 

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Наразі відомо, що Wu Yang Glory йде під прапором Ліберії до Чорноморська, а от маршрут балкера Imperator поки невідомий.

"Це вже 18-те та 19-те судна, що скористалися тимчасовим коридором у Чорному морі, оголошеним Україною, на вхід до портів Великої Одеси", — йдеться у повідомленні відомства. 

Робота зернових коридорів

Станом на сьогодні з одеських портів вийшло вже 17 суден, включно з п’ятьма, які були заблоковані в портах з лютого 2022 року.

Наразі необхідно працювати над перетворенням тимчасового коридору для морського експорту української продукції на постійний.

"ЗСУ, ВМС, ГУР і Мінвідновлення працювали над цими питаннями щонайменше вісім місяців. Але нам усім треба ще працювати над тим, щоб цей маршрут став таким, на який ми могли б розраховувати разом з аграріями", — заявили в компанії "Метінвест".

Нагадаємо, 19 вересня судно Resilient Africa вийшло з порту Чорноморськ. Балкер, завантажений трьома тисячами тонн пшениці, рухається в бік Босфору. Це перше з двох суден, які зайшли в порт Чорноморськ. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

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