Морський коридор: ще два судна вийшли з портів Великої Одеси

Балкер на рейді. Фото: MarineTraffic

Сьогодні, 8 жовтня, ще два судна вийшли з Одеських портів. Балкери NEW LEGACY та FORZA DORIA тиждень тому зайшли під завантаження зерном.

Про це Новини.LIVE дізналися з відкритих даних карт MarineTraffic.

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NEW LEGACY (прапор Белізу), вийшов з порту Південний, а ось інформація по FORZA DORIA (Барбадос) наразі закрита. Ці балкери прибули в порти Великої Одеси увечері 1 жовтня.

Балкер NEW LEGACY прямує по тимчасовому коридору. Фото: скриншот

Балкер FORZA DORIA прямує по тимчасовому коридору. Фото: скриншот

Що відомо про тимчасовий коридор

Згідно з навігаційним дорученням Військово-морських сил Збройних сил України №6, нові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України були активовані з 8 серпня 2023 року.

Важливо зазначити, що Україна ініціювала цей маршрут та подала звернення до Міжнародної морської організації (IMO), щоб отримати підтримку і визнання свого права на вільне торговельне судноплавство. Рада ІМО визнала права України та закликала Росію дотримуватися міжнародних конвенцій і припинити погрози.

Нагадаємо, 19 вересня, судно Resilient Africa вийшло з порту Чорноморськ. Балкер, завантажений трьома тисячами тон пшениці, рухається в бік Босфору. Це перше з двох суден, які зайшли в порт Чорноморськ. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Також ми писали, що наразі на вихід з українських портів курсують три судна. Ще понад 20 суден готуються до проходження через новий морський "коридор" у Чорному морі.