Морской коридор: еще два судна вышли из портов Большой Одессы

Балкер на рейде. Фото: MarineTraffic

Сегодня, 8 октября, еще два судна вышли из Одесских портов. Балкеры NEW LEGACY и FORZA DORIA неделю назад зашли под погрузку зерном.

Об этом Новини.LIVE узнали из открытых данных карт MarineTraffic.

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NEW LEGACY (флаг Белиза), вышел из порта Южный, а вот информация по FORZA DORIA (Барбадос) закрыта. Эти сухогрузы прибыли в порты Большой Одессы вечером 1 октября.

Балкер NEW LEGACY следует по временному коридору. Фото: скриншот

Балкер FORZA DORIA следует по временному коридору. Фото: скриншот

Что известно о временном коридоре

Согласно навигационному поручению Военно-морских сил Вооруженных сил Украины №6, новые маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины были активированы с 8 августа 2023 года.

Важно отметить, что Украина инициировала этот маршрут и подала обращение Международной морской организации (IMO), чтобы получить поддержку и признание своего права на свободное торговое судоходство. Совет ИМО признал права Украины и призвал Россию соблюдать международные конвенции и прекратить угрозы.

Напомним, 19 сентября, судно Resilient Africa вышло из порта Черноморск. Балкер, загруженный тремя тысячами тонн пшеницы, двигается в сторону Босфора. Это первое из двух судов, зашедших в порт Черноморск. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Также мы писали, что на выход из украинских портов курсируют три судна. Еще более 20 судов готовятся к прохождению через новый морской коридор в Черном море.