20 суден готуються пройти через альтернативний коридор у Чорному морі: деталі

Судно у морі. Фото: Міністерство розвитку та інфраструктури України

Наразі на вихід з українських портів курсують три судна. Ще понад 20 суден готуються до проходження через новий морський "коридор" у Чорному морі.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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"Станом на зараз у нас на вихід іде три судна з портів наших українських. Загалом на захід по новому "коридору" маємо 12, на вихід — 10, і треба додати оці три, які зараз виходять", — зазначив Дмитро Плетенчук.

За його інформацією, ситуація у Чорному та Азовському морях є контрольованою, хоча і складною. Наразі спостерігаються періодичні заходи ворожих кораблів в Азовське море.

Нагадаємо, що в серпні цього року запрацював тимчасовий морський "коридор", який створено передусім для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення РФ.

Також ми писали сьогодні, що вже 5 жовтня Російська Федерація може повернутися до дії зернової угоди, яка начебто була підписана міністрами оборони Туреччини, РФ та України ще 2 жовтня. Оперативну координацію зернових угод з російської сторони здійснює Роман Абрамович, саме тому його літак й приземлився у Стамбулі. Про таке пишуть російські ЗМІ.

