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Україна здійснила прорив "зернової блокади" у Чорному морі, — Братчук

2 жовтня 2023 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Україна здійснила прорив "зернової блокади" у Чорному морі
Судно вийшло з одеського порту. Фото: Олександр Кубраков
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Попри припинення дії зернової угоди та намагання Росії зупинити рух суден у бік портів Великої Одеси, гуманітарні коридори у Чорному морі продовжують функціонувати та демонструвати свою ефективність. Це може свідчити про те, що країна-агресорка не здатна повністю заблокувати експорт збіжжя. 

Про це в етері телемарафону  повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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"Тенденція дійсно добра. Коли починалася робота цього гуманітарного коридору, всі говорили про "прорив". Однак кораблі рухалися з портів Великої Одеси і не було зворотного напрямку. Тепер ми дійсно можемо говорити про "прорив". Коридор дійсно запрацював", — повідомив речник УДА.

Залякування цивільних суден 

За словами Братчука, ризики дійсно є, тому що ворог намагається не дати працювати цьому "зерновому коридору". Окупанти постійно обстрілюють острів Зміїний, саме для того, аби залякати. 

"Тактична авіація фактично прописалася в небі над Чорним морем", — зауважив спікер добровольчої армії. 

Нагадаємо, вчора ще три судна, завантажені зерном, вийшли з портів на Одещині. Попри спроби блокування з боку Росії, альтернативним шляхом до портів Великої Одеси вже найближчим часом мають зайти ще п'ять суден.

Також ми писали, що Росія прикривається фіктивними військовими навчаннями для блокування експорту українського зерна. У Болгарії зазначають, що це становить ризик для країни-члена НАТО.

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