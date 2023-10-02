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Украина совершила прорыв "зерновой блокады" в Черном море, — Братчук

2 октября 2023 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Украина совершила прорыв "зерновой блокады" в Черном море
Судно вышло из одесского порта. Фото: Александр Кубраков
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Несмотря на прекращение действия зернового соглашения и попытку России остановить движение судов в сторону портов Одессы, гуманитарные коридоры в Черном море продолжают функционировать и демонстрировать свою эффективность. Это может свидетельствовать о том, что страна-агрессор не способна полностью заблокировать экспорт зерна.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Тенденция действительно хорошая. Когда начиналась работа этого гуманитарного коридора, все говорили о "прорыве". Однако корабли двигались из портов Великой Одессы и не было обратного направления. Теперь мы действительно можем говорить о "прорыве". Коридор действительно заработал", — сообщил спикер УДА.

Устрашение гражданских судов

По словам Братчука, риски действительно есть, потому что враг пытается не дать работать этому "зерновому коридору". Оккупанты постоянно обстреливают остров Змеиный, именно для того, чтобы запугать.

"Тактическая авиация фактически прописалась в небе над Черным морем", — заметил спикер добровольческой армии.

Напомним, вчера еще три судна, загруженные зерном, вышли из портов в Одесской области. Несмотря на попытки блокирования со стороны России, альтернативным путем в порты Большой Одессы уже в ближайшее время должны зайти еще пять судов.

Также мы писали, что Россия прикрывается фиктивными военными учениями для блокирования экспорта украинского зерна. В Болгарии отмечают, что это представляет риск для страны-члена НАТО.

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