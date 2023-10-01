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Прорив морської блокади: ще три судна із зерном вийшли з портів Одещини

1 жовтня 2023 14:11
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Прорив морської блокади: ще три судна із зерном вийшли з портів Одещини
Судно із українським зерном. Фото: google
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні вранці ще три судна, завантажені зерном, вийшли з портів на Одещині. Попри спроби блокування з боку Росії, альтернативним шляхом до портів Великої Одеси вже найближчим часом мають зайти ще п'ять суден.

Про це Новини.LIVE дізналися, проаналізувавши дані сайту MarineTraffic.

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Які судна вийшли

З порту Південь тимчасовим коридором сьогодні вийшли відразу два судна Ying Hao (порт приписки Південний), а також Azara (прапор Палау). Ще одне судно Eneida (прапор Ліберія) вийшло із порту Чорноморськ.

Розташування корабля Azara. Фото: скріншот
Розташування корабля Ying Hao Фото: скріншот

Перше судно прямує до Туреччини, Друге до Болгарії, а третє до Іспанії.

Скільки суден прямує на Одещину

Наразі до портів Великої Одеси прямують одразу 5 суден: New Legacy (під прапором Беліза), Olga (Ліберія), Forza Doria (Барбадос), Ida (Ліберія) та Danny Boy (Багамі). Усі кораблі типу Балкер — це спеціалізоване судно для перевезення вантажів насипом, зокрема й зерна.

Нагадаємо, Порти Великої Одеси очікує підвищений попит на експорт української агропродукції після відкриття тимчасового зернового коридору, який став альтернативою для перевезень. Аналітики з Spike Brokers зазначають, що ця ініціатива призвела до активізації переговорів щодо фіксації великогабаритних суден у напрямку Одеси.

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