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Прорыв морской блокады: еще три судна с зерном вышли из портов Одесчины

1 октября 2023 14:11
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Прорыв морской блокады: еще три судна с зерном вышли из портов Одесщины
Судно с украинским зерном. Фото: google
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня утром еще три судна, загруженные зерном, вышли из портов в Одесской области. Несмотря на попытки блокирования со стороны России, альтернативным путем в порты Большой Одессы уже в ближайшее время должны зайти еще пять судов.

Об этом Новости.LIVE узнали, проанализировав данные сайта MarineTraffic.

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Какие суда вышли

Из порта Юг временным коридором сегодня вышли сразу два судна Ying Hao (порт приписки Южный), а также Azara (флаг Палау). Еще одно судно Eneida (флаг Либерия) вышло из порта Черноморск.

Расположение корабля Azara. Фото: скриншот
Расположение корабля Ying Hao Фото: скриншот

Первое судно следует в Турцию, второе в Болгарию, а третье в Испанию.

Сколько судов следует на Одесчину

Сейчас в порты Большой Одессы направляются сразу 5 судов: New Legacy (под флагом Белиза), Olga (Либерия), Forza Doria (Барбадос), Ida (Либерия) и Danny Boy (Багами). Все корабли типа Балкер — это специализированное судно для перевозки грузов насыпью, в том числе и зерна.

Напомним, Порты Большой Одессы ожидает повышенный спрос на экспорт украинской агропродукции после открытия временного зернового коридора, ставшего альтернативой для перевозок. Аналитики из Spike Brokers отмечают, что эта инициатива привела к активизации переговоров по фиксации крупногабаритных судов в направлении Одессы.

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