Прорыв морской блокады: еще три судна с зерном вышли из портов Одесщины

Прорыв морской блокады: еще три судна с зерном вышли из портов Одесчины
Сегодня утром еще три судна, загруженные зерном, вышли из портов в Одесской области. Несмотря на попытки блокирования со стороны России, альтернативным путем в порты Большой Одессы уже в ближайшее время должны зайти еще пять судов.
Об этом Новости.LIVE узнали, проанализировав данные сайта MarineTraffic.
Какие суда вышли
Из порта Юг временным коридором сегодня вышли сразу два судна Ying Hao (порт приписки Южный), а также Azara (флаг Палау). Еще одно судно Eneida (флаг Либерия) вышло из порта Черноморск.
Первое судно следует в Турцию, второе в Болгарию, а третье в Испанию.
Сколько судов следует на Одесчину
Сейчас в порты Большой Одессы направляются сразу 5 судов: New Legacy (под флагом Белиза), Olga (Либерия), Forza Doria (Барбадос), Ida (Либерия) и Danny Boy (Багами). Все корабли типа Балкер — это специализированное судно для перевозки грузов насыпью, в том числе и зерна.
Напомним, Порты Большой Одессы ожидает повышенный спрос на экспорт украинской агропродукции после открытия временного зернового коридора, ставшего альтернативой для перевозок. Аналитики из Spike Brokers отмечают, что эта инициатива привела к активизации переговоров по фиксации крупногабаритных судов в направлении Одессы.