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У міноборони Болгарії розповіли, як РФ блокує експорт зерна з одеських портів

30 вересня 2023 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Росія навчаннями у морі блокує експорт зерна
Судно завантажується у порту. Фото: agroportal
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Росія прикривається фіктивними військовими навчаннями для блокування експорту українського зерна. У Болгарії зазначають, що це становить ризик для країни-члена НАТО.

Про це повідомило видання The Sofia Globe з посиланням на Болгарське міноборони. 

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За словами міністра оборони Тодора Тагарєва, країна відчуває, що існують певні "передумови для інцидентів у Чорному морі":

"Російські кораблі блукають навколо нашої виключної економічної зони, здійснюючи провокаційні та силові дії проти торгових суден інших країн. Усе це створює ризики для нашої безпеки", — сказав болгарський міністр.

Робота зернових коридорів

Тагарєв пояснив, що метою Росії наразі є блокування експорту зерна з одеських портів будь-якими можливими шляхами. Наразі вони прикриваються "навчаннями", але це перешкоджає досягненню інтересів Болгарії. 

С-300 для України

Також посадовець наголосив, що рішення про передачу Україні ракет С-300 було прийнято для забезпечення власної безпеки також. 

"У цьому конкретному випадку — щоб захистити цивільне населення від вбивств і руйнування інфраструктури з боку Росії, яка використовує безпілотники, балістичні ракети, крилаті ракети, все, що у неї є, щоб атакувати і вбивати цивільне населення. Я думаю, що навіть якщо ми допоможемо мінімально, це того варте", – сказав міністр оборони Болгарії.

Нагадаємо, Болгарія оголосила про заборону імпорту українського соняшника до кінця листопада. Це рішення було ухвалено під час онлайн-зустрічі міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського та його болгарського колеги Кирила Ватєва. 

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